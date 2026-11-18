"Motivé, pas effrayé": les progrès chinois stimulent Airbus sur l'avion à hydrogène

Défié par la percée chinoise dans l'avion électrique, Airbus entend accélérer le développement de son avion à hydrogène avec l'objectif d'avoir le premier démonstrateur avant la fin de la décennie ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Défié par la percée chinoise dans l'avion électrique, Airbus entend accélérer le développement de son avion à hydrogène avec l'objectif d'avoir le premier démonstrateur avant la fin de la décennie, a déclaré mercredi le patron des avions commerciaux du géant européen.

"Cela me donne plus d'élan et plus de confiance dans notre ambition de proposer un avion commercialement viable qui vole avec zéro émission", a déclaré Lars Wagner interrogé par l'AFP lors d'une rencontre avec l'AJPAE, association des journalistes de l'aérospatial.

Le CE-25A, avion régional électrique du groupe public chinois Comac, a effectué le 14 novembre son premier vol habité.

Cette percée n'était "pas inattendue" car les Chinois "ont inscrit dans leur plan stratégique quinquennal (l'ambition) de travailler sur un avion électrique", selon Lars Wagner.

Se sent-il effrayé par cette concurrence? "Effrayé n’est pas la bonne expression. Je suis motivé et concentré. Cela ne fait que me conforter dans l’idée que nous devons continuer à travailler dans cette direction", a-t-il poursuivi.

Le CE-25A a volé le week-end dernier avec deux pilotes et un ingénieur après 19 vols de validation autonomes.

Développé avec le fabricant de batteries CATL et l'université Jiao Tong de Shanghai, le CE-25A est conçu pour transporter 19 passagers sur des liaisons régionales de 400 kilomètres.

Dans le domaine de moteurs à réaction, les Chinois "sont très loin de la technologie occidentale, mais ils essaient de faire un saut de génération sur la partie électrique", a avancé Lars Wagner.

"Cet avion est propulsé par batterie. Je ne crois pas que les avions à batteries aient un avenir commercialement viable, mais tôt ou tard, du tout‑batterie à l'hydrogène, c'est probablement aussi la trajectoire qu'ils suivront", a-t-il poursuivi.

Partenariat avec un motoriste allemand

Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) cherche à s'imposer sur le marché mondial des avions commerciaux dominé par le duopole Airbus-Boeing.

Un avion Comac C919 au-dessus de Pékin, le 12 août 2026 ( AFP / Pedro PARDO )

Son C919, concurrent de l'A320 est entré en service en 2023, mais sa production reste encore limitée et l'appareil dépend largement de fournisseurs étrangers pour plusieurs équipements essentiels.

Airbus a repoussé de 2035 aux années 2040 son ambition de mettre en service un avion à hydrogène.

Il vise désormais un démonstrateur de 20 places avant de passer à 80 places et 1.850 km d'autonomie.

Pour accélérer le développement, Airbus a créé en juillet une coentreprise avec l'allemand MTU Aero Engines — dont Lars Wagner a été le patron — qui doit développer un moteur électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène.

"Quand j'étais directeur général de MTU, j’ai évidemment approché Airbus en disant : pourquoi ne pas unir nos forces? C'est une technologie révolutionnaire", a souligné Lars Wagner.

"Notre finalité, c’est un avion de 80 places à hydrogène. Il est encore trop tôt pour dire quand il volera pour la première fois. Mais il faut qu'au moins le démonstrateur soit prêt d’ici la fin de cette décennie", estime Lars Wagner.

Ce partenariat Airbus-MTU est d'autant plus notable qu'Olivier Andriès, le patron de Safran qui fournit la plupart de moteurs à Airbus est beaucoup plus sceptique sur les perspectives de l'hydrogène dans l'aviation commerciale. Selon lui, un avion à hydrogène ne verra pas le jour avant le siècle prochain.

Quota pour les avions en Europe?

Interrogé sur cette différence d'appréciation, Lars Wagner concède qu'en tant que "technologie commercialement viable et largement diffusée", la propulsion à hydrogène sera "probablement disponible vers la fin de ce siècle". "Je n’irais pas jusqu’à dire le siècle prochain".

"C'est aussi une question de compétitivité : nous devons continuer à travailler dès maintenant et non pas au siècle prochain. Le train est déjà en marche partout dans le monde", a-t-il déclaré.

Interrogé sur les solutions à court terme pour le climat, Lars Wagner s'est prononcé sur l'instauration d'un "quota pour les avions qui arrivent et atterrissent en Europe, pas vraiment au niveau mondial, mais pour chaque compagnie aérienne qui y opère".