Moscou repousse le sommet BRICS à cause du coronavirus

MOSCOU, 27 mai (Reuters) - La Russie a annoncé mercredi le report du sommet des cinq puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), initialement prévu en juillet à Saint-Pétersbourg, en raison de l'épidémie de coronavirus. La réunion des dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai (Russie, Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan), également prévue en juillet à Saint-Pétersbourg, a elle aussi été reportée. "Les nouvelles dates des sommets seront choisies en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique dans les Etats des groupes et de par le monde", dit un communiqué. (Vladimir Soldatkin; version française Nicolas Delame)

