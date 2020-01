Moscou reçoit les acteurs du conflit libyen pour des discussions

MOSCOU, 13 janvier (Reuters) - Les deux principaux protagonistes du conflit en Libye, le chef du gouvernement d'entente nationale Fayez el Serraj et le maréchal Khalifa Haftar, doivent se retrouver lundi à Moscou pour des pourparlers de paix, annonce le ministère russe des Affaires étrangères. Ces discussions interviennent au lendemain de l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu qui a permis de réduire l'intensité des combats entre les deux camps, même si des accrochages ont été signalés autour de Tripoli. Le maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, a lancé en avril dernier une offensive contre la capitale, tenue par les forces loyales au gouvernement d'entente nationale (GEN) reconnu par la communauté internationale. La Turquie, qui soutient le GEN, et la Russie, qui a des mercenaires déployés au côté des forces pro-Haftar, ont appelé mercredi à ce cessez-le-feu, dernière tentative internationale en date pour mettre un terme à neuf mois d'affrontements. Selon Lev Dengov, chef du groupe de contact russe sur la Libye cité par l'agence de presse Interfax, les deux parties discuteront à Moscou de "la possibilité de signer une trêve et des détails d'un tel document". Lors d'une visite à Moscou samedi, la chancelière allemande Angela Merkel a proposé la tenue à Berlin d'une conférence de paix sur la Libye parrainée par les Nations unies. "Nous espérons que les efforts conjoints de la Russie et de la Turquie porteront leurs fruits et nous enverrons prochainement des invitations pour une conférence à Berlin", a-t-elle dit. Lors d'un entretien téléphonique dimanche avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron "a souligné la nécessité que le cessez-le-feu annoncé soit crédible, durable et vérifiable, ainsi que son souhait que la conférence de Berlin permette la relance du processus politique sous l'égide des Nations unies et du dialogue inter-libyen", indique l'Elysée lundi. (Anton Kolodyazhnyy, version française Jean-Stéphane Brosse)