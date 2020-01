Moscou prie le Golfe de réfléchir à un mécanisme commun de sécurité

NEW DELHI, 15 janvier (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mercredi que Moscou avait invité les pays de la région du Golfe à réfléchir à la création d'un mécanisme commun de sécurité. "Nous avons suggéré que les pays du Golfe pensent à des mécanismes collectifs de sécurité (...) qui commenceraient par des mesures susceptibles de contribuer à la restauration de la confiance", a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence organisée à New Delhi. Déjà vives dans le Golfe, les tensions se sont encore accrues dans la foulée du meurtre du général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe aérienne américaine en Irak, et après la riposte militaire de Téhéran. "Nous sommes très préoccupés par ce qui se passe là-bas", a dit Sergueï Lavrov en présence de son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Ce dernier est revenu sur la décision de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne de déclencher le "mécanisme de résolution" des différends prévu par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, une initiative qu'ils ont justifiée par de nouvelles transgressions de la République islamique. Cité par l'agence iranienne Fars, Mohammad Javad Zarif a considéré que la décision des trois pays européens était sans fondement légal et jugé qu'il s'agissait d'une erreur stratégique. (Alasdair Pal et Devjyot Ghoshal, version française Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)