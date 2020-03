Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou mise sur la géolocalisation pour enrayer l'épidémie Reuters • 23/03/2020 à 14:45









MOSCOU, 23 mars (Reuters) - Le Premier ministre russe Mikhail Michoustine a donné lundi cinq jours à son gouvernement pour développer un système permettant, via l'utilisation des données de géolocalisation des téléphones portables, de retracer les déplacements de personnes ayant été en contact avec des patients contaminés par le coronavirus et de les inciter au confinement. Ce dispositif permettra de suivre à la trace "les citoyens qui sont en contact avec des patients contaminés sur la base d'informations fournies par les opérateurs téléphoniques sur la géolocalisation d'un téléphone portable", a précisé le ministère russe des Communications dans un communiqué. Cela "permettrait aux citoyens d'être informés (par téléphone) et de savoir s'ils ont été en contact avec une personne contaminée" et de les "informer de la nécessité de s'isoler", a-t-il ajouté. A ce jour, 438 cas confirmés de coronavirus ont été recensés en Russie qui, pour tenter d'enrayer l'épidémie, a interdit temporairement l'entrée sur son territoire à tout ressortissant étranger. Avec l'utilisation des données personnelles, la Russie emboîte le pas à d'autres pays qui ont pris des mesures similaires, à l'image d'Israël qui a autorisé récemment son service de sécurité intérieure à collecter des données de géolocalisation . (Gleb Stolyarov, Polina Nikolskaya et Olesya Astakhova, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

