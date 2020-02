Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou accuse Ankara d'avoir participé à une offensive des rebelles syriens Reuters • 20/02/2020 à 16:06









MOSCOU/ANKARA, 20 février (Reuters) - L'artillerie turque a fourni un appui aux rebelles syriens qui ont fait une brève percée à travers les lignes des forces gouvernementales dans la province d'Idlib, rapporte le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse. L'armée syrienne a repoussé l'offensive après une intervention de l'aviation russe, poursuit-il. A Ankara, le ministère de la Défense a fait état de deux morts et de cinq blessés dans les rangs de l'armée turque après des raids aériens des forces syriennes et assure qu'une cinquantaine de soldats syriens ont été tués en représailles. La veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait promis une intervention militaire imminente pour mettre fin à l'offensive que les forces syriennes mènent avec l'appui de l'armée russe dans la province d'Idlib, où se trouvent les dernières positions de l'insurrection syrienne. (Polina Ivanova à Moscou, Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay à Ankara, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.