Mosaic va mettre en veilleuse ses activités minières dans deux complexes au Brésil

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(Réécriture du paragraphe 1 et ajout de détails)

Mosaic MOS.N a déclaré mercredi qu'il allait mettre en veilleuse deux installations de phosphate au Brésil, supprimer des emplois et réduire la production annuelle d'environ 1 million de tonnes, alors que le producteur d'engrais s'efforce de réduire les coûts, de redéployer le capital et de poursuivre la vente d'actifs.

L'entreprise américaine commencera à mettre en veilleuse et à démobiliser son complexe minier et chimique d'Araxá et les activités minières connexes de son complexe de Patrocinio, ce qui entraînera des réductions d'effectifs sur les deux sites.

Mosaic n'a pas indiqué le nombre d'employés concernés.