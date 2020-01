Mort du général iranien Soleimani : craintes d'un embrasement au Moyen-Orient, le pétrole bondit

Un conflit ouvert entre États-Unis et Iran est improbable, selon les experts. Mais les tensions pourraient perturber l'approvisionnement.

Une pompe à pétrole à Signal Hill, aux États-Unis, le 21 octbore 2019. ( AFP / FREDERIC J. BROWN )

La crainte d'un nouvel embrasement au Moyen-Orient, après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain, fait bondir les cours du pétrole, vendredi 3 janvier.

Les prix du pétrole ont progressé de plus de 4% peu après l'annonce dans la nuit de la mort du général et émissaire de la République islamique en Irak. Dans la matinée, les cours ont accentué leurs gains, le baril de Brent et le WTI culminant vers 10H50 GMT (11H50 à Paris) à respectivement 69,50 dollars et à 64,09 dollars, des niveaux plus vus depuis septembre et mai.

Qassem Soleimani et un dirigeant pro-iranien ont été tués tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad, trois jours après une attaque inédite contre l'ambassade des États-Unis. Ce raid de l'armée américaine, qui a tué au moins neuf personnes au total, selon des responsables des services de sécurité irakiens, a suscité les appels à la "vengeance" de l'Iran et a attisé les craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES MENACÉES ?

Les investisseurs craignent que l'Iran ne réplique "en visant des installations pétrolières ou des infrastructures de transport dans la région", a expliqué auprès de l'AFP Thina Margrethe Saltvedt, analyste pour Nordea Markets.

Plus que des craintes de perturbations en Iran, dont les exportations d'or noir sont déjà sous embargo américain, c'est la possibilité d'un conflit plus large qui toucherait "l'Irak, l'Arabie saoudite et d'autres pays" qui inquiète les marchés, a renchéri Cailin Birch, pour The Economist Intelligence Unit. Mais selon elle, "une véritable guerre entre les États-Unis et l'Iran est peu probable" même si ces nouvelles tensions vont compliquer le dialogue entre les deux pays.

Pour l'instant, la hausse est donc avant tout alimentée par les craintes d'escalade et non par une quelconque perturbation de l'offre d'or noir.