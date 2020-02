Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mort de la romancière Mary Higgins Clark à l'âge de 92 ans Reuters • 01/02/2020 à 07:13









1er février (Reuters) - La romancière américaine Mary Higgins Clark est décédée vendredi en Floride à l'âge de 92, a annoncé samedi son éditeur américain, Simon & Schuster. "C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à la 'Reine du suspense'", a écrit l'éditeur sur son compte Twitter. "Elle est décédée paisiblement (...) entourée de sa famille et d'amis". Mary Higgins Clark a écrit au fil de sa carrière une quarantaine de livres, connaissant un important succès populaire et voyant plusieurs de ses romans être adaptés au cinéma. (Jean Terzian)

