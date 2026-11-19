Bertrand Méheut, ex PDG de Canal + à Paris le 6 janvier 2015 ( AFP / MARTIN BUREAU )

Patron emblématique de Canal+ de 2003 à 2015 et artisan du redressement du groupe audiovisuel avant d'en être écarté par Vincent Bolloré, Bertrand Méheut est mort mercredi à l'âge de 75 ans, et sa mémoire a été saluée par de nombreux hommages d'anciens collaborateurs.

Annoncée mercredi soir par le journal Le Télégramme, la mort de l'homme d'affaires breton a été confirmée jeudi matin par l'actuel PDG du groupe Canal+, Maxime Saada.

La famille a confirmé le décès de l'ancien patron "de mort naturelle", survenu mercredi durant un "voyage en Europe du Nord", dans un message transmis par un membre de la famille à l'AFP.

"Bertrand Méheut a profondément marqué l'histoire de notre groupe. Par son engagement, sa vision et son action, il a accompagné une étape majeure de son développement", a écrit M. Saada sur le réseau social X.

"Esprit profondément analytique et stratégique, il avait aussi cette qualité rare en France de savoir déceler les potentiels, faire confiance à des jeunes", a salué M. Saada, en se comptant lui-même parmi ceux qui en ont bénéficié.

C'est également le cas des PDG actuels de TF1 et Carrefour, Rodolphe Belmer et Alexandre Bompard, qui étaient respectivement numéro 2 de Canal+ et directeur des sports sous Bertrand Méheut.

"Bertrand Méheut était un patron d'une grande solidité, d'une intégrité totale et d'une profonde humanité", a réagi M. Belmer dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Confiance"

"Il a dû affronter une adversité considérable à son arrivée, dans une maison exposée en permanence au regard critique des médias, lui qui venait d'un tout autre secteur", a poursuivi M. Belmer.

Dans un message posté sur X, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a également rendu hommage à "un très grand patron": "Bertrand m'a fait confiance alors que je n'avais encore rien prouvé. À ses côtés, j'ai appris à décider, à prendre des risques, à manager. Je lui dois infiniment".

Entré en 2002 comme directeur général de Canal+ -avant d'en être nommé PDG l'année suivante-, M. Méheut, nouveau venu dans le monde de la télé, avait redressé le groupe alors dans le rouge avec un endettement atteignant les 5 milliards d'euros, et fait passer le nombre d'abonnés de 8,3 à 16 millions. Canal+ sortait alors de la dispendieuse ère Jean-Marie Messier, qui dirigeait jusqu'en 2002 sa maison-mère, Vivendi Universal.

Ingénieur de formation, Bertrand Méheut avait fait de l'entreprise le premier groupe de médias français, leader dans ses métiers de la télévision et du cinéma. Et a même eu droit à sa marionnette dans l'émission satirique Les Guignols de l'info sur Canal+.

"Il a très vite su s'imposer et inspirer respect, admiration et attachement même auprès des esprits les plus frondeurs de cette turbulente maison, comme ceux des Guignols", a commenté Rodolphe Belmer.

Jeux olympiques 2030

Mais en septembre 2015, le nouvel homme fort de Vivendi, Vincent Bolloré, remercie M. Méheut.

Ce dernier laisse alors un groupe de dimension internationale (implanté en Afrique, au Vietnam et en Pologne), diversifié dans la télé gratuite généraliste (D8, D17), dans le numérique et aux comptes équilibrés.

Ingénieur des mines, originaire de Bretagne, Bertrand Méheut avait débuté sa carrière dans les années 1970 chez France Télécom, avant de rejoindre en 1984 le groupe pharmaceutique Rhône-Poulenc, dont il dirigea la filiale allemande puis la branche Europe.

Après un détour par le secteur agro-alimentaire au milieu des années 1990, il retourne en 1999 chez Rhône-Poulenc, devenu Aventis. Il devient en 2001 PDG d'Aventis CropScience, sa filiale d'agrochimie.

En novembre 2016, il était devenu vice-président du conseil d'administration de SFR.

Ex-patron du Pari mutuel urbain (PMU), il a aussi été président du comité des rémunérations du Comité d'organisation des Jeux olympiques 2030 (Cojop), mais en avait démissionné en février dernier, affirmant douter "du succès du projet", "en matière de délais et de coûts".

Il était par ailleurs conseiller municipal de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor).