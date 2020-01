Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morrisons : bien orienté après sin point d'activité Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Morrisons grimpe de 2,9% à Londres après un point d'activité encourageant de la chaine de supermarchés, avec une baisse des ventes en comparable et hors carburant de 1,7% sur les 22 semaines jusqu'au 5 janvier dernier. Le Britannique précise que les conditions d'activité sont demeurées difficiles durant la période, avec une incertitude persistante parmi les clients, mais que ceci a été en partie compensé par une bonne gestion des coûts. Dans ce contexte, la direction de Morrisons s'attend à réaliser sur l'ensemble de son exercice 2019-20 un profit avant impôts et éléments exceptionnels au sein de la fourchette actuelle des prévisions des analystes.

Valeurs associées MORRISON SUPERMK LSE +2.34%