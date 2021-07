Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morrison : s'envole après l'offre de Fortress Investment Cercle Finance • 05/07/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Le titre Morrison s'envole ce matin à la Bourse de Londres de près de 11% alors que le groupe a accepté une offre de rachat du fonds d'investissement Fortress Investment. Fortress Investment a proposé un prix de 6,3 Mds£ ce qui valorise le groupe à 254 pence par action. D'autres fonds pourraient cependant faire une offre plus importante. Apollo Global Management a confirmé qu'il pourrait faire également une proposition de rachat sur le groupe de distribution. CD&R qui a déjà fait une offre de 5,5 Mds£ pourrait également faire une proposition plus importante. ' Après l'offre sur Asda, numéro 3 du secteur outre-Manche, le rachat potentiel de Morrison, qui est numéro 4, confirme que le marché de l'épicerie est en pleine transformation, ce qui ne surprend pas après une crise sanitaire qui a changé les habitudes des consommations des ménages ' indique ce matin Aurel BGC.

Valeurs associées MORRISON SUPERMK LSE +11.28% MORRISON SUPERMK LSE +0.39%