** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur à 3,50 dollars australiens pour le fonds immobilier australien Arena REIT ARF.AX
** Elle estime que le rachat de titres annoncé vendredi par ce fonds d’investissement immobilier, d’un montant de 50 millions de dollars australiens (33,08 millions de dollars américains) , constitue "une utilisation judicieuse du capital"
** Le cabinet d’analyse financière prévoit pour l’exercice 2027 un résultat d’exploitation de la société de 0,20 dollar australien par titre, en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente
** Elle prévoit pour l’exercice 2027 des distributions de 0,20 dollar australien par titre, en hausse de 4 % par rapport à l’année dernière, ce qui implique un rendement non défiscalisé de 7,2 %
** Six analystes sur neuf attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, un "conserver" et deux "vendre"; leur objectif de cours médian est de 2,90 dollars australiens – données LSEG
** Le titre a reculé de 21,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture
(1 $ = 1,5117 dollars australiens)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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