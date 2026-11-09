Morningstar juge « équitable » la dernière offre de Warburg sur Ingenia, mais s'attend à ce qu'AVID s'aligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Selon Morningstar, la dernière offre de la société de capital-investissement Warburg Pincus, d'un montant de 2,28 milliards de dollars australiens (1,58 milliard de dollars US) , pour le rachat de la société australienne Ingenia Communities INA.AX , en fait le principal soumissionnaire dans la guerre d'offres qui oppose Warburg au promoteur immobilier AVID, basé à Sydney

** Une société de courtage estime que la dernière offre de Warburg, à 5,60 dollars australiens par action INA, est «équitable», mais s'attend à ce qu'AVID s'aligne sur cette proposition

** Un cabinet d’analyse financière constate une progression lente des offres: les quatre propositions successives de Warburg et d’AVID depuis fin septembre n’ont fait augmenter le prix de l’offre que de 6%

** Cette guerre d’offres a pour date butoir le 15 décembre, car les deux propositions stipulent que l’acquisition de Peet

PPC.AX ne doit pas avoir lieu, et Ingenia a jusqu’à cette date, celle de la deuxième audience, pour mettre fin à l'accord avec Peet — Morningstar

** Trois analystes sur sept attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et quatre « conserver »; leur objectif de cours médian est de 5,05 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de 0,6% à la dernière clôture

(1 $ = 1,4468 dollar australien)