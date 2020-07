Morningstar finalise le rachat de Sustainalytics

(AOF) - Morningstar, l'un des principaux fournisseurs de recherche financière indépendante, a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Sustainalytics, spécialiste des notations et de la recherche en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Sustainalytics propose des données sur 40 000 entreprises dans le monde et des notations sur 20 000 entreprises et 172 pays.

Outre le soutien à l'offre existante de Sustainalytics, Morningstar entend intégrer davantage les données et les éclairages ESG à l'ensemble de ses recherches et de ses solutions, sur tous ses segments, qu'il s'agisse des investisseurs individuels, des conseillers financiers, des sociétés de capital-investissement, des gestionnaires et détenteurs d'actifs, des fournisseurs de régimes de retraite ou des émetteurs de crédit.

" La demande des investisseurs en faveur d'un capitalisme participatif entraîne une transformation profonde du paysage de l'investissement à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux de mettre le cap sur ce nouvel horizon aux côtés de Sustainalytics, un leader qui s'est très tôt engagé dans cette voie ", a déclaré Kunal Kapoor, le directeur général de Morningstar. " Ensemble, nous guiderons des investisseurs de tous types durant cette transition, en leur offrant les éclairages sur les enjeux ESG qui permettront une personnalisation des portefeuilles à travers les classes d'actifs. "