Morning News Call Canadienne - Novembre 9

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA Pas d'indicateurs majeurs attendus aujourd'hui AGENDA DES SOCIETES 0800 Canaccord Genuity Group Inc : téléconférence sur les résultats du T2 0800 Hydro One Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 0800 TMX Group Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 0830 MEG Energy Corp : téléconférence sur les résultats du T3 0830 Nuvei Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1000 Finning International Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1000 Stella-Jones Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1100 Ballard Power Systems Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1100 TransAlta Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1300 Endeavour Silver Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1700 Aurora Cannabis Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 Linamar Corp : téléconférence sur les résultats du T3 PUBLICATIONS DE RESULTATS 9 novembre Airboss of America Corp : prévision de bénéfice par action de 0,19 $ US au T3 Aurora Cannabis Inc : prévision de perte par action de 0,26 $ CA au T1 AutoCanada Inc : prévision de bénéfice par action de 1,20 $ CA au T3 Endeavour Silver Corp : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T3 Hydro One Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,45 $ CA au T3 Innergex Renewable Energy Inc : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T3 Intact Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 1,80 $ CA au T3 Linamar Corp : prévision de bénéfice par action de 1,15 $ CA au T3 Lundin Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,18 $ US au T3 Nuvei Corp : prévision de bénéfice par action de 0,39 $ US au T3 Nuvista Energy Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,12 $ CA au T3 Osisko Gold Royalties Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T3 Pan American Silver Corp : prévision de bénéfice par action de 0,36 $ US au T3 Peyto Exploration & Development Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T3 Stella-Jones Inc : prévision de bénéfice par action de 0,65 $ CA au T3 TransAlta Corp : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T3 TransAlta Renewables Inc : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T3 Vermilion Energy Inc : prévision de bénéfice par action de 0,35 $ CA au T3 WSP Global Inc : prévision de bénéfice par action de 1,41 $ CA au T3 10 novembre Boyd Group Services Inc : prévision de bénéfice par action de 0,67 $ US au T3 CCL Industries Inc : prévision de bénéfice par action de 0,87 $ CA au T3 CGI Inc : prévision de bénéfice par action de 1,35 $ CA au T4 Converge Technology Solutions Corp : prévision de bénéfice par action de 0,04 $ CA au T3 ECN Capital Corp : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T3 Element Fleet Management Corp : prévision de bénéfice par action de 0,21 $ CA au T3 Emera Inc : prévision de bénéfice par action de 0,66 $ CA au T3 Ero Copper Corp : prévision de bénéfice par action de 0,49 $ US au T3 Fortuna Silver Mines Inc : prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T3 Freehold Royalties Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T3 Kinross Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T3 Largo Inc : prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T3 Leon's Furniture Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,73 $ CA au T3 Northland Power Inc : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T3 Power Corporation of Canada : prévision de bénéfice par action de 0,95 $ CA au T3 Savaria Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T3 Stelco Holdings Inc : prévision de bénéfice par action de 6,56 $ CA au T3 Sunopta Inc : prévision de résultat par action à l'équilibre au T3 Tricon Residential Inc : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T3 Wesdome Gold Mines Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,11 $ CA au T3 DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd'hui