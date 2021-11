Morning News Call Canadienne - Novembre 11

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_11112021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA Pas d’indicateurs majeurs attendus aujourd’hui AGENDA DES SOCIETES 0800 Canadian Tire Corporation Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 0800 Converge Technology Solutions Corp : téléconférence sur les résultats du T3 0800 Docebo Inc : téléconférence sur les résultats du T3 0800 Kinross Gold Corp : téléconférence sur les résultats du T3 0830 Cineplex Inc : téléconférence sur les résultats du T3 0830 Endeavour Mining PLC : téléconférence sur les résultats du T3 0830 Power Corporation of Canada : téléconférence sur les résultats du T3 0830 Savaria Corp : téléconférence sur les résultats du T3 0900 Cascades Inc : téléconférence sur les résultats du T3 0900 Stelco Holdings Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1000 CI Financial Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1000 Hut 8 Mining Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1000 Northland Power Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1000 Wesdome Gold Mines Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 1230 Ero Copper Corp : téléconférence sur les résultats du T3 1300 CAE Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1700 Altus Group Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 PUBLICATIONS DE RESULTATS 11 novembre Algonquin Power & Utilities Corp : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ US au T3 Altus Group Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,35 $ CA au T3 CAE Inc : prévision de bénéfice par action de 0,20 $ CA au T2 Canadian Tire Corporation Ltd : prévision de bénéfice par action de 4,30 $ CA au T3 Cascades Inc : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T3 CI Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 0,79 $ CA au T3 Cineplex Inc : prévision de perte par action de 0,69 $ CA au T3 Cogeco Communications Inc : prévision de bénéfice par action de 2,06 $ CA au T4 COGECO Inc : prévision de bénéfice par action de 2,32 $ CA au T4 Docebo Inc : prévision de perte par action de 0,08 $ US au T3 Dundee Precious Metals Inc : prévision de bénéfice par action de 0,30 $ US au T3 Endeavour Mining PLC : prévision de bénéfice par action de 0,41 $ US au T3 Exchange Income Corp : prévision de bénéfice par action de 0,65 $ CA au T3 Hut 8 Mining Corp : prévision de bénéfice par action de 0,12 $ CA au T3 LifeWorks Inc : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T3 Park Lawn Corp : prévision de bénéfice par action de 0,31 $ CA au T3 Pretium Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T3 Sleep Country Canada Holdings Inc : prévision de bénéfice par action de 0,92 $ CA au T3 Superior Plus Corp : prévision de perte par action de 0,28 $ CA au T3 12 novembre Boralex Inc : prévision de perte par action de 0,22 $ CA au T3 Home Capital Group Inc : prévision de bénéfice par action de 1,07 $ CA au T3 Intertape Polymer Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,48 $ US au T3 MDA Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T3 New Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T3 Onex Corp : prévision de bénéfice par action de 0,22 $ CA au T3 Orla Mining Ltd : prévision de perte par action de 0,02 $ US au T3 Victoria Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,45 $ CA au T3 DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd’hui Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead – qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d’information, cliquez sur NEWSLETTERS