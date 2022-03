Morning News Call Canadienne - Mars 8

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_03082022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 0700 (environ) Indice avancé, var. mensuelle (février) : précédent -0,13 % 0830 (environ) Exportations (janvier) : précédent 57,75 G$ CA 0830 (environ) Importations (janvier) : précédent 57,61 G$ CA 0830 (environ) Balance commerciale (janvier) : consensus 1,60 G$ CA ; précédent -0,14 G$ CA AGENDA DES SOCIETES 0830 Nuvei Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Bridgemarq Real Estate Services Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Hexo Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Superior Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1030 Ivanhoe Mines Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Titanium Corporation Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1100 Viemed Healthcare Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1400 Wajax Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1430 Transcontinental Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1615 Transcontinental Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 Evertz Technologies Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 1700 Conifex Timber Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1730 Optiva Inc : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 8 mars Ag Growth International Inc : prévision de bénéfice par action de 0,50 $ CA au T4 Airboss of America Corp : prévision de bénéfice par action de 0,43 $ CA au T4 Bird Construction Inc : prévision de bénéfice par action de 0,24 $ CA au T4 Conifex Timber Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ CA au T4 Crew Energy Inc : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Ero Copper Corp : prévision de bénéfice par action de 0,60 $ US au T4 Evertz Technologies Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,20 $ CA au T3 Ivanhoe Mines Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T3 Nuvei Corp : prévision de bénéfice par action de 0,45 $ US au T4 Optiva Inc : prévision de bénéfice par action de 0,28 $ US au T4 Superior Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T4 Titanium Transportation Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ CA au T4 Transcontinental Inc : prévision de bénéfice par action de 0,51 $ CA au T1 Wajax Corp : prévision de bénéfice par action de 0,62 $ CA au T4 9 mars Alaris Equity Partners Income Trust : prévision de bénéfice par action de 0,41 $ CA au T4 Altius Minerals Corp : prévision de bénéfice par action de 0,20 $ CA au T4 Baylin Technologies Inc : prévision de perte par action de 0,07 $ CA au T4 Biosyent Inc : prévision de bénéfice par action de 0,11 $ CA au T4 Bonterra Energy Corp : prévision de bénéfice par action de 0,32 $ CA au T4 Dexterra Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T4 Franco-Nevada Corp : prévision de bénéfice par action de 0,87 $ US au T4 Kits Eyecare Ltd : prévision de perte par action de 0,08 $ CA au T4 LifeWorks Inc : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T4 Linamar Corp : prévision de bénéfice par action de 0,92 $ CA au T4 Nuvista Energy Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T4 Peyto Exploration & Development Corp : prévision de bénéfice par action de 0,39 $ CA au T4 Pipestone Energy Corp : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Points.com Inc : prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T4 Shawcor Ltd : prévision de perte par action de 0,05 $ CA au T4 Source Energy Services Ltd : prévision de perte par action de 0,51 $ CA au T4 Stella-Jones Inc : prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T4 WSP Global Inc : prévision de bénéfice par action de 1,32 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON B2Gold Corp : montant de 0,04 $ US Fiera Capital Corp : montant de 0,21 $ CA Kinross Gold Corp : montant de 0,03 $ US Toromont Industries Ltd : montant de 0,39 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead – qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d’information, cliquez sur NEWSLETTERS