Morning News Call Canadienne - Mars 30

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_03302022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA Pas d’indicateurs majeurs attendus aujourd’hui AGENDA DES SOCIETES 0830 Aimia Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Vitalhub Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1030 Dollarama Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 AGF Management Ltd : téléconférence sur les résultats du T1 1200 Sylogist Ltd : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Microbix Biosystems Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Solution Financial Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 30 mars AGF Management Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T1 Aimia Inc : prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T4 Aya Gold & Silver Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T4 Dollarama Inc : prévision de bénéfice par action de 0,71 $ CA au T4 K92 Mining Inc : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ US au T4 Spark Power Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T4 Trilogy International Partners Inc : prévision de perte par action de 0,11 $ US au T4 31 mars Auxly Cannabis Group Inc : prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T4 BlackBerry Ltd : prévision de perte par action de 0,04 $ US au T4 Boat Rocker Media Inc : prévision de bénéfice par action de 0,09 $ CA au T4 Galaxy Digital Holdings Ltd : prévision de bénéfice par action de 1,54 $ CA au T4 GCM Mining Corp : prévision de bénéfice par action de 0,39 $ US au T4 Greenbrook TMS Inc : prévision de perte par action de 0,37 $ US au T4 MCI Onehealth Technologies Inc : prévision de perte par action de 0,08 $ CA au T4 Medipharm Labs Corp : prévision de perte par action de 0,02 $ CA au T4 WELL Health Technologies Corp : prévision de perte par action de 0,03 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Acadian Timber Corp : montant de 0,29 $ CA Ag Growth International Inc : montant de 0,15 $ CA Airboss of America Corp : montant de 0,10 $ CA Algonquin Power & Utilities Corp : montant de 0,17 $ US Altus Group Ltd : montant de 0,15 $ CA Andlauer Healthcare Group Inc : montant de 0,06 $ CA Andrew Peller Ltd : montant de 0,06 $ CA ARC Resources Ltd : montant de 0,10 $ CA Badger Infrastructure Solutions Ltd : montant de 0,16 $ CA Bird Construction Inc : montant de 0,03 $ CA Black Diamond Group Ltd : montant de 0,01 $ CA Boyd Group Services Inc : montant de 0,14 $ CA Bridgemarq Real Estate Services Inc : montant de 0,11 $ CA Canacol Energy Ltd : montant de 0,05 $ CA Canadian Banc Corp : montant de 0,18 $ CA Capital Power Corp : montant de 0,54 $ CA CES Energy Solutions Corp : montant de 0,01 $ CA Chesswood Group Ltd : montant de 0,04 $ CA CI Financial Corp : montant de 0,18 $ CA Dexterra Group Inc : montant de 0,08 $ CA Dividend Select 15 Corp : montant de 0,07 $ CA Doman Building Materials Group Ltd : montant de 0,14 $ CA Dundee Precious Metals Inc : montant de 0,04 $ US E-L Financial Corp Ltd : montant de 2,50 $ CA Element Fleet Management Corp : montant de 0,07 $ CA Exchange Income Corp : montant de 0,19 $ CA Extendicare Inc : montant de 0,04 $ CA First National Financial Corp : montant de 0,19 $ CA FirstService Corp : montant de 0,20 $ US Freehold Royalties Ltd : montant de 0,08 $ CA Gamehost Inc : montant de 0,03 $ CA GCM Mining Corp : montant de 0,01 $ CA Gibson Energy Inc : montant de 0,37 $ CA IGM Financial Inc : montant de 0,56 $ CA Information Services Corp : montant de 0,23 $ CA Innergex Renewable Energy Inc : montant de 0,18 $ CA K-Bro Linen Inc : montant de 0,10 $ CA Labrador Iron Ore Royalty Corp : montant de 0,50 $ CA LifeWorks Inc : montant de 0,06 $ CA Logistec Corp : montant de 0,10 $ CA Martinrea International Inc : montant de 0,05 $ CA MBN Corp : montant de 0,08 $ CA Medical Facilities Corp : montant de 0,08 $ CA Mullen Group Ltd : montant de 0,05 $ CA NFI Group Inc : montant de 0,05 $ CA Nomad Royalty Company Ltd : montant de 0,05 $ CA Northland Power Inc : montant de 0,10 $ CA Nutrien Ltd : montant de 0,48 $ US Osisko Gold Royalties Ltd : montant de 0,05 $ CA Park Lawn Corp : montant de 0,11 $ CA Pet Valu Holdings Ltd : montant de 0,06 $ CA Peyto Exploration & Development Corp : montant de 0,05 $ CA PHX Energy Services Corp : montant de 0,07 $ CA Pizza Pizza Royalty Corp : montant de 0,06 $ CA Pollard Banknote Ltd : montant de 0,04 $ CA Power Corporation of Canada : montant de 0,49 $ CA PrairieSky Royalty Ltd : montant de 0,12 $ CA Premium Brands Holdings Corp : montant de 0,70 $ CA Rogers Sugar Inc : montant de 0,09 $ CA Savaria Corp : montant de 0,04 $ CA Sentry Select Primary Metals Corp : montant de 0,01 $ CA Sienna Senior Living Inc : montant de 0,07 $ CA Softchoice Corp (CA) : montant de 0,09 $ CA Stantec Inc : montant de 0,18 $ CA Superior Plus Corp : montant de 0,06 $ CA TC Energy Corp : montant de 0,90 $ CA TerraVest Industries Inc : montant de 0,10 $ CA TFI International Inc : montant de 0,27 $ US Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd : montant de 0,01 $ CA Timbercreek Financial Corp : montant de 0,05 $ CA Titan Mining Corp : montant de 0,01 $ CA Tree Island Steel Ltd : montant de 0,03 $ CA Tricon Residential Inc : montant de 0,05 $ US Vermilion Energy Inc : montant de 0,06 $ CA Whitecap Resources Inc : montant de 0,03 $ CA WSP Global Inc : montant de 0,37 $ CA Yamana Gold Inc : montant de 0,03 $ US Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead – qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d’information, cliquez sur NEWSLETTERS