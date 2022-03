Morning News Call Canadienne - Mars 10

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_03102022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA Pas d’indicateurs majeurs attendus aujourd’hui AGENDA DES SOCIETES 0800 Baylin Technologies Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 WSP Global Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Docebo Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Medical Facilities Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0830 NFI Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 KP Tissue Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 AcuityAds Holdings Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Dexterra Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Altius Minerals Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0900 ProntoForms Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Shawcor Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 0930 Source Energy Services Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 LifeWorks Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Franco-Nevada Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Invesque Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Neo Performance Materials Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Peyto Exploration & Development Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Alaris Equity Partners Income Trust : téléconférence sur les résultats du T4 1300 Endeavour Silver Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1300 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1330 Premium Brands Holdings Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1400 Empire Company Ltd : téléconférence sur les résultats du T3 1530 Mainstreet Equity Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1630 Neovasc Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1700 East Side Games Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 10 mars AcuityAds Holdings Inc : prévision de bénéfice par action de 0,06 $ CA au T4 Diversified Royalty Corp : prévision de bénéfice par action de 0,04 $ CA au T4 Docebo Inc : prévision de perte par action de 0,09 $ US au T4 Dorel Industries Inc : prévision de perte par action de 0,05 $ US au T4 East Side Games Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T4 Empire Company Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,67 $ CA au T3 Endeavour Silver Corp : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T4 First Majestic Silver Corp : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T4 High Arctic Energy Services Inc : prévision de perte par action de 0,06 $ CA au T4 IBI Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ CA au T4 Kelt Exploration Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T4 KP Tissue Inc : prévision de perte par action de 0,05 $ CA au T4 Medical Facilities Corp : prévision de bénéfice par action de 0,21 $ US au T4 Neo Performance Materials Inc : prévision de bénéfice par action de 0,24 $ US au T4 NFI Group Inc : prévision de perte par action de 0,16 $ US au T4 Premium Brands Holdings Corp : prévision de bénéfice par action de 1,14 $ CA au T4 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,03 $ CA au T4 Wesdome Gold Mines Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ CA au T4 Wheaton Precious Metals Corp : prévision de bénéfice par action de 0,31 $ US au T4 11 mars CES Energy Solutions Corp : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ CA au T4 Intertape Polymer Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,44 $ US au T4 Labrador Iron Ore Royalty Corp : prévision de bénéfice par action de 0,86 $ CA au T4 Total Energy Services Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Centerra Gold Inc : montant de 0,07 $ CA Primo Water Corp : montant de 0,07 $ US Quebecor Inc : montant de 0,30 $ CA Telus Corp : montant de 0,32 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead – qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d’information, cliquez sur NEWSLETTERS