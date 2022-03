Morning News Call Canadienne - Mars 1

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_03012022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 0830 (environ) PIB, var. trimestrielle (T4) : précédent 1,3 % 0830 (environ) PIB, var. trimestrielle annualisée (T4) : consensus 6,5 % ; précédent 5,4 % 0830 (environ) PIB, indice de prix implicite, var. trimestrielle (T4) : précédent 0,8 % 0830 (environ) PIB, var. annuelle (T4) : précédent 3,97 % 0830 (environ) PIB, var. mensuelle (décembre) : consensus 0,1 % ; précédent 0,6 % 0930 Indice Markit PMI manufacturier, désaisonnalisé (février) : précédent 56,2 AGENDA DES SOCIETES 0715 Bank of Montreal : téléconférence sur les résultats du T1 0800 Green Thumb Industries Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0815 Bank of Nova Scotia : téléconférence sur les résultats du T1 0830 Valeo Pharma Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Cronos Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Covalon Technologies Ltd : téléconférence sur les résultats du T1 0930 Spin Master Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Africa Oil Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Global Dividend Growers Income Fund : assemblée générale des actionnaires 1000 Global Innovation Dividend Fund : assemblée générale des actionnaires 1000 Sustainable Infrastructure Dividend Fund : assemblée générale des actionnaires 1100 Amarillo Gold Corp : assemblée générale des actionnaires 1100 Valens Company Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1700 Eguana Technologies Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1730 Lowell Farms Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1730 ECN Capital Corp : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 1er mars Aecon Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,47 $ CA au T4 Bank of Montreal : prévision de bénéfice par action de 3,28 $ CA au T1 Bank of Nova Scotia : prévision de bénéfice par action de 2,05 $ CA au T1 Canfor Corp : prévision de bénéfice par action de 1,45 $ CA au T4 Canfor Pulp Products Inc : prévision de perte par action de 0,27 $ US au T4 Cronos Group Inc : prévision de perte par action de 0,12 $ US au T4 ECN Capital Corp : prévision de bénéfice par action de 0,04 $ US au T4 Element Fleet Management Corp : prévision de bénéfice par action de 0,19 $ CA au T4 First National Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 0,82 $ CA au T4 Green Thumb Industries Inc : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T4 Kinaxis Inc : prévision de bénéfice par action de 0,18 $ US au T4 Lowell Farms Inc : prévision de perte par action de 0,03 $ US au T4 Neoleukin Therapeutics Inc : prévision de perte par action de 0,30 $ US au T4 Parex Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,94 $ US au T4 Village Farms International Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ US au T4 Xenon Pharmaceuticals Inc : prévision de perte par action de 0,37 $ US au T4 2 mars Andlauer Healthcare Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,36 $ CA au T4 Athabasca Oil Corp : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ CA au T4 AutoCanada Inc : prévision de bénéfice par action de 0,71 $ CA au T4 Descartes Systems Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,24 $ US au T4 Freehold Royalties Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,21 $ CA au T4 Frontera Energy Corp : prévision de bénéfice par action de 0,58 $ US au T4 Great Panther Mining Ltd : prévision de perte par action de 0,03 $ US au T4 Laurentian Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 1,20 $ CA au T1 Pizza Pizza Royalty Corp : prévision de bénéfice par action de 0,20 $ CA au T4 Secure Energy Services Inc : prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T4 Tecsys Inc : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T3 Tricon Residential Inc : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T4 Turquoise Hill Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,59 $ US au T4 VersaBank : prévision de bénéfice par action de 0,23 $ CA au T1 Winpak Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,33 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON High Liner Foods Inc : montant de 0,10 $ CA Sun Life Financial Inc : montant de 0,66 $ CA Waste Connections Inc : montant de 0,23 $ US Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - 