Morning News Call Canadienne - Mai 5

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0815 Réserves officielles de liquidités (avril) : précédent 86 100 M$ US 0830 Balance commerciale (mars) : consensus -2 G$ CA ; précédent -0,98 G$ CA 0830 Exportations (mars) : consensus 45 G$ CA ; précédent 48,34 G$ CA 0830 Importations (mars) : consensus 45,8 G$ CA ; précédent 49,32 G$ CA AGENDA DES SOCIETES 0800 Primo Water Corp (MISSISSAUGA) (PRMW). Assemblée générale annuelle des actionnaires 0830 Iamgold Corp (IMG). Téléconférence sur les résultats du T1 0830 Thomson Reuters Corp (TRI). Téléconférence sur les résultats du T1 0900 George Weston Ltd (WN). Téléconférence sur les résultats du T1 0900 Gibson Energy Inc (GEI). Téléconférence sur les résultats du T1 1000 Barrick Gold Corp (ABX). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Finning International Inc (FTT). Téléconférence sur les résultats du T1 1100 George Weston Ltd (WN). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1100 Great Canadian Gaming Corp (GC). Téléconférence sur les résultats du T1 1200 Gibson Energy Inc (GEI). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Great Canadian Gaming Corp (GC). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1400 Ritchie Bros. Auctioneers Inc (RBA). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1530 Enbridge Inc (ENB). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1700 Finning International Inc (FTT). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1700 Sun Life Financial Inc (SLF). Assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 5 mai : B2Gold Corp (BTO). Prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T1 Ballard Power Systems Inc (BLDP). Prévision de perte par action de 0,04 $ US au T1 Genworth MI Canada Inc (MIC). Prévision de bénéfice par action de 1,26 $ CA au T1 George Weston Ltd (WN). Prévision de bénéfice par action de 1,54 $ CA au T1 Great Canadian Gaming Corp (GC). Prévision de bénéfice par action de 0,04 $ CA au T1 Intact Financial Corp (IFC). Prévision de bénéfice par action de 1,54 $ CA au T1 Kinross Gold Corp (K). Prévision de bénéfice par action de 0,08 $ US au T1 Methanex Corp (MX). Prévision de bénéfice par action de 0,06 $ US au T1 Sun Life Financial Inc (SLF). Prévision de bénéfice par action de 1,12 $ CA au T1 Suncor Energy Inc (SU). Prévision de perte par action de 0,17 $ CA au T1 Thomson Reuters Corp (TRI). Prévision de bénéfice par action de 0,49 $ US au T1 Wesdome Gold Mines Ltd (WDO). Prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T1 Winpak Ltd (WPK). Prévision de bénéfice par action de 0,40 $ US au T1 6 mai : ARC Resources Ltd (ARX). Prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T1 Barrick Gold Corp (ABX). Prévision de bénéfice par action de 0,16 $ US au T1 Boralex Inc (BLX). Prévision de bénéfice par action de 0,33 $ CA au T1 CI Financial Corp (CIX). Prévision de bénéfice par action de 0,60 $ CA au T1 Crescent Point Energy Corp (CPG). Prévision de bénéfice par action de 0,07 $ CA au T1 Dundee Precious Metals Inc (DPM). Prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T1 Fortis Inc (FTS). Prévision de bénéfice par action de 0,73 $ CA au T1 Franco-Nevada Corp (FNV). Prévision de bénéfice par action de 0,56 $ US au T1 Great-West Lifeco Inc (GWO). Prévision de bénéfice par action de 0,59 $ CA au T1 Kinaxis Inc (KXS). Prévision de bénéfice par action de 0,29 $ US au T1 Kirkland Lake Gold Ltd (KL). Prévision de bénéfice par action de 0,75 $ US au T1 Manulife Financial Corp (MFC). Prévision de bénéfice par action de 0,59 $ CA au T1 Nutrien Ltd (NTR). Prévision de perte par action de 0,06 $ US au T1 Pan American Silver Corp (PAAS). Prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T1 Parkland Fuel Corp (PKI). Prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T1 Real Matters Inc (REAL). Prévision de bénéfice par action de 0,08 $ US au T2 Spin Master Corp (TOY). Prévision de perte par action de 0,13 $ US au T1 Stantec Inc (STN). Prévision de bénéfice par action de 0,45 $ CA au T1 Torex Gold Resources Inc (TXG). Prévision de bénéfice par action de 0,11 $ US au T1 Tourmaline Oil Corp (TOU). Prévision de bénéfice par action de 0,13 $ CA au T1 Waste Connections Inc (WCN). Prévision de bénéfice par action de 0,66 $ US au T1 Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Prévision de bénéfice par action de 0,21 $ US au T1 WSP Global Inc (WSP). Prévision de bénéfice par action de 0,63 $ CA au T1 DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd'hui