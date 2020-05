Morning News Call Canadienne - Mai 28

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_05282020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 Comptes courants (T1) : consensus -10 G$ CA ; précédent -8,76 G$ CA 0830 (environ) Salaire hebdomadaire moyen (var. annuelle, décembre) : précédent 3,67 % AGENDA DES SOCIETES 0800 Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Téléconférence sur les résultats du T2 0900 BRP Inc (DOO). Téléconférence sur les résultats du T1 0900 Descartes Systems Group Inc (DSG). Assemblée générale annuelle des actionnaires 0930 Fiera Capital Corp (FSZ). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1030 Extendicare Inc (EXE). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1100 BRP Inc (DOO). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1130 Pieridae Energy Ltd (PEA). Téléconférence sur les résultats du T1 1200 Trilogy Metals Inc (TMQ). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1330 Toronto-Dominion Bank (TD). Téléconférence sur les résultats du T2 1630 Aritzia Inc (ATZ). Téléconférence sur les résultats du T4 1700 Cresco Labs Inc (CL). Téléconférence sur les résultats du T1 1700 RE Royalties Ltd (RE). Assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 28 mai : Aritzia Inc (ATZ). Prévision de bénéfice par action de 0,21 $ CA au T4 BRP Inc (DOO). Prévision de bénéfice par action de 0,23 $ CA au T1 Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Prévision de bénéfice par action de 1,58 $ CA au T2 Computer Modelling Group Ltd (CMG). Prévision de bénéfice par action de 0,06 $ CA au T4 Cresco Labs Inc (CL). Prévision de perte par action de 0,04 $ US au T1 Toronto-Dominion Bank (TD). Prévision de bénéfice par action de 0,89 $ CA au T2 29 mai : Canadian Western Bank (CWB). Prévision de bénéfice par action de 0,50 $ CA au T2 Canopy Growth Corp (WEED). Prévision de perte par action de 0,59 $ CA au T4 Laurentian Bank of Canada (LB). Prévision de bénéfice par action de 0,38 $ CA au T2 DÉTACHEMENTS DE COUPON Altius Minerals Corp (ALS). Montant de 0,05 $ CA Automotive Finco Corp (AFCC). Montant de 0,01 $ CA Badger Daylighting Ltd (BAD). Montant de 0,05 $ CA Barrick Gold Corp (ABX). Montant de 0,07 $ US Bird Construction Inc (BDT). Montant de 0,03 $ CA Boralex Inc (BLX). Montant de 0,16 $ CA Bridgemarq Real Estate Services Inc (BRE). Montant de 0,11 $ CA Brookfield Asset Management Inc (BAMa). Montant de 0,12 $ US Canadian Banc Corp (BK). Montant de 0,05 $ CA Canadian General Investments Ltd (CGI). Montant de 0,21 $ CA Dividend Select 15 Corp (DS). Montant de 0,04 $ CA Enerplus Corp (ERF). Montant de 0,01 $ CA Exchange Income Corp (EIF). Montant de 0,19 $ CA Extendicare Inc (EXE). Montant de 0,04 $ CA First National Financial Corp (FN). Montant de 0,16 $ CA Freehold Royalties Ltd (FRU). Montant de 0,01 $ CA Jamieson Wellness Inc (JWEL). Montant de 0,11 $ CA K-Bro Linen Inc (KBL). Montant de 0,10 $ CA Lundin Mining Corp (LUN). Montant de 0,04 $ CA Morneau Shepell Inc (MSI). Montant de 0,06 $ CA North American Construction Group Ltd (NOA). Montant de 0,04 $ CA Northland Power Inc (NPI). Montant de 0,10 $ CA Open Text Corp (OTEX). Montant de 0,17 $ US Park Lawn Corp (PLC). Montant de 0,03 $ CA Pivot Technology Solutions Inc (PTG). Montant de 0,04 $ CA Pizza Pizza Royalty Corp (PZA). Montant de 0,05 $ CA Quebecor Inc (QBRa). Montant de 0,20 $ CA Quebecor Inc (QBRb). Montant de 0,20 $ CA Savaria Corp (SIS). Montant de 0,03 $ CA Sentry Select Primary Metals Corp (PME). Montant de 0,01 $ CA Sienna Senior Living Inc (SIA). Montant de 0,07 $ CA Solution Financial Inc (SFI). Montant de 0,00 $ CA Stingray Group Inc (RAYa). Montant de 0,07 $ CA Superior Plus Corp (SPB). Montant de 0,06 $ CA Sylogist Ltd (SYZ). Montant de 0,11 $ CA Timbercreek Financial Corp (TF). Montant de 0,05 $ CA TMX Group Ltd (X). Montant de 0,66 $ CA TWC Enterprises Ltd (TWC). Montant de 0,02 $ CA Whitecap Resources Inc (WCP). Montant de 0,01 $ CA Yellow Pages Ltd (Canada) (Y). Montant de 0,11 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: http://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS