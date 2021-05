Morning News Call Canadienne - Mai 28

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_05282021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 1100 (environ) Solde budgétaire mensuel (mars) : précédent -14,37 G$ CA 1100 (environ) Solde budgétaire pour l'année en cours (mars) : précédent -282,56 G$ CA AGENDA DES SOCIETES 0830 Medicenna Therapeutics Corp : téléconférence sur les résultats annuels 0900 Wow Unlimited Media Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1000 Khiron Life Sciences Corp : téléconférence sur les résultats du T1 1100 National Bank of Canada : téléconférence sur les résultats du T2 1300 Mercer International Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Macro Enterprises Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1700 Plus Products Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 WeCommerce Holdings Ltd : téléconférence sur les résultats du T1 PUBLICATIONS DE RESULTATS 28 mai Canadian Western Bank : prévision de bénéfice par action de 0,75 $ CA au T2 Flowr Corp : prévision de perte par action de 0,04 $ CA au T1 National Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,00 $ CA au T2 Plus Products Inc : prévision de perte par action de 0,03 $ US au T1 31 mai Aucune publication de résultats majeurs n'est attendue DÉTACHEMENTS DE COUPON Automotive Finco Corp : montant de 0,01 $ CA Badger Infrastructure Solutions Ltd : montant de 0,05 $ CA Bird Construction Inc : montant de 0,03 $ CA Boralex Inc : montant de 0,16 $ CA Bridgemarq Real Estate Services Inc : montant de 0,11 $ CA Brompton Lifeco Split Corp : montant de 0,07 $ CA Brompton Split Banc Corp : montant de 0,10 $ CA Canadian Banc Corp : montant de 0,09 $ CA Canadian General Investments Ltd : montant de 0,22 $ CA Chesswood Group Ltd : montant de 0,03 $ CA Decisive Dividend Corp : montant de 0,02 $ CA Dividend 15 Split Corp II : montant de 0,10 $ CA Dividend 15 Split Corp : montant de 0,10 $ CA Dividend Growth Split Corp : montant de 0,10 $ CA Dividend Select 15 Corp : montant de 0,06 $ CA Exchange Income Corp : montant de 0,19 $ CA Extendicare Inc : montant de 0,04 $ CA Financial 15 Split Corp : montant de 0,12 $ CA First National Financial Corp : montant de 0,19 $ CA Gran Colombia Gold Corp : montant de 0,01 $ CA Jamieson Wellness Inc : montant de 0,12 $ CA Life & Banc Split Corp : montant de 0,10 $ CA LifeWorks Inc : montant de 0,06 $ CA Mullen Group Ltd : montant de 0,04 $ CA North American Financial 15 Split Corp : montant de 0,11 $ CA Northland Power Inc : montant de 0,10 $ CA Pizza Pizza Royalty Corp : montant de 0,05 $ CA Savaria Corp : montant de 0,04 $ CA Sentry Select Primary Metals Corp : montant de 0,01 $ CA Solution Financial Inc : montant de 0,01 $ CA Stingray Group Inc : montant de 0,07 $ CA Superior Plus Corp : montant de 0,06 $ CA TDb Split Corp : montant de 0,05 $ CA Timbercreek Financial Corp : montant de 0,05 $ CA Titanium Transportation Group Inc : montant de 0,02 $ CA TWC Enterprises Ltd : montant de 0,02 $ CA Whitecap Resources Inc : montant de 0,01 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS