Morning News Call Canadienne - Mai 27

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_05272021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 (environ) Salaire hebdomadaire moyen, var. annuelle (mars) : précédent 9,04 % AGENDA DES SOCIETES 0800 Biosyent Inc : téléconférence sur les résultats du T1 0815 RediShred Capital Corp : téléconférence sur les résultats du T1 0830 Cresco Labs Inc : téléconférence sur les résultats du T1 0830 Royal Bank of Canada : téléconférence sur les résultats du T2 0900 EQ Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 0900 Gran Colombia Gold Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 0900 VersaBank : téléconférence sur les résultats du T2 0930 Fiera Capital Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Enwave Corp : téléconférence sur les résultats du T2 1000 Linamar Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Slang Worldwide Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1030 Extendicare Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1100 Avino Silver & Gold Mines Ltd : assemblée générale annuelle des actionnaires 1200 Acreage Holdings Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1200 Maxim Power Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 First Majestic Silver Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Quorum Information Technologies Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1330 Toronto-Dominion Bank : téléconférence sur les résultats du T2 1400 Jamieson Wellness Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1400 Thunderbird Entertainment Group Inc : téléconférence sur les résultats du T3 1500 Sunopta Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1600 Alamos Gold Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1600 Smart Employee Benefits Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1630 Dmg Blockchain Solutions Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1630 Kane Biotech Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 CloudMD Software & Services Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 Planet 13 Holdings Inc : téléconférence sur les résultats du T1 PUBLICATIONS DE RESULTATS 27 mai Biosyent Inc : prévision de bénéfice par action de 0,09 $ CA au T1 Canadian Imperial Bank of Commerce : prévision de bénéfice par action de 3,01 $ CA au T2 CloudMD Software & Services Inc : prévision de perte par action de 0,02 $ CA au T1 Cresco Labs Inc : prévision de perte par action de 0,01 $ US au T1 Planet 13 Holdings Inc : prévision de perte par action de 0,01 $ US au T1 Royal Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,48 $ CA au T2 Slang Worldwide Inc : prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T1 Toronto-Dominion Bank : prévision de bénéfice par action de 1,76 $ CA au T2 28 mai Canadian Western Bank : prévision de bénéfice par action de 0,75 $ CA au T2 Flowr Corp : prévision de perte par action de 0,04 $ CA au T1 National Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,00 $ CA au T2 Plus Products Inc : prévision de perte par action de 0,03 $ US au T1 DÉTACHEMENTS DE COUPON Barrick Gold Corp : montant de 0,09 $ US Barrick Gold Corp : montant de 0,14 $ US Brookfield Asset Management Inc : montant de 0,13 $ US Enerplus Corp : montant de 0,03 $ CA Interfor Corp : montant de 2,00 $ CA Linamar Corp : montant de 0,16 $ CA North American Construction Group Ltd : montant de 0,04 $ CA Quebecor Inc : montant de 0,27 $ CA Sylogist Ltd : montant de 0,12 $ CA Western Forest Products Inc : montant de 0,01 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS