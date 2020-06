Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morning News Call Canadienne - Juin 4 Reuters • 04/06/2020 à 13:59









Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_06042020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 Balance commerciale (avril) : consensus -2,36 G$ CA ; précédent -1,41 G$ CA 0830 Exportations (avril) : consensus 42,07 G$ CA ; précédent 46,26 G$ CA 0830 Importations (avril) : consensus 41,37 G$ CA ; précédent 47,67 G$ CA AGENDA DES SOCIETES 0830 Akumin Inc (AKUu). Téléconférence sur les résultats du T1 1000 Gran Colombia Gold Corp (GCM). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Spark Power Group Inc (SPG). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1100 AutoCanada Inc (ACQ). Téléconférence sur les résultats du T1 1300 Sabina Gold & Silver Corp (SBB). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1430 Saputo Inc (SAP). Téléconférence sur les résultats du T4 1500 KP Tissue Inc (KPT). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1600 Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1630 Alexco Resource Corp (AXU). Assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 4 juin : Enghouse Systems Ltd (ENGH). Prévision de bénéfice par action de 0,27 $ CA au T2 Major Drilling Group International Inc (MDI). Prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T4 Mimi's Rock Corp (MIMI). Prévision d'un résultat par action à l'équilibre $ CA au T4 Saputo Inc (SAP). Prévision de bénéfice par action de 0,34 $ CA au T4 Westport Fuel Systems Inc (WPRT). Prévision de perte par action de 0,05 $ CA au T1 5 juin : Aucune publication de résultats majeurs n'est attendue aujourd'hui DÉTACHEMENTS DE COUPON Computer Modelling Group Ltd (CMG). Montant de 0,05 $ CA Leon's Furniture Ltd (LNF). Montant de 0,12 $ CA Primo Water Corp (MISSISSAUGA) (PRMW). Montant de 0,06 $ US Silvercorp Metals Inc (SVM). Montant de 0,01 $ US Stella-Jones Inc (SJ). Montant de 0,15 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: http://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.