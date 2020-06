Morning News Call Canadienne - Juin 29

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_06292020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 Permis de construire, var. mensuelle (mai) : précédent -17,1 % 0830 Prix à la production, var. mensuelle (mai) : précédent -2,3 % 0830 Prix à la production, var. annuelle (mai) : précédent -6,0 % 0830 Prix des matières brutes, var. mensuelle (mai) : précédent -13,4 % 0830 Prix des matières brutes, var. annuelle (mai) : précédent -36,7 % AGENDA DES SOCIETES 1000 Adcore Inc (ADCO). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Chorus Aviation Inc (CHR). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Greenbrook TMS Inc (GTMS). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Just Energy Group Inc (JE). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Imv Inc (IMV). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1200 Terago Inc (TGO). Assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Acasti Pharma Inc (ACST). Téléconférence sur les résultats annuels 1630 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd (TWM). Assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 29 juin : Acasti Pharma Inc (ACST). Prévision de perte par action de 0,11 $ CA au T4 Alimentation Couche-Tard Inc (ATDb). Prévision de bénéfice par action de 0,43 $ US au T4 Cineplex Inc (CGX). Prévision de perte par action de 0,43 $ CA au T1 Mediagrif Interactive Technologies Inc (MDF). Prévision de perte par action de 0,02 $ CA au T4 30 juin : Evertz Technologies Ltd (ET). Prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Acadian Timber Corp (ADN). Montant de 0,29 $ CA Ag Growth International Inc (AFN). Montant de 0,15 $ CA Airboss of America Corp (BOS). Montant de 0,07 $ CA Alaris Royalty Corp (AD). Montant de 0,29 $ CA Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Montant de 0,15 $ US Altus Group Ltd (Ontario) (AIF). Montant de 0,15 $ CA Andlauer Healthcare Group Inc (AND). Montant de 0,05 $ CA Andrew Peller Ltd (ADWa). Montant de 0,05 $ CA Andrew Peller Ltd (ADWb). Montant de 0,04 $ CA ARC Resources Ltd (ARX). Montant de 0,06 $ CA Automotive Finco Corp (AFCC). Montant de 0,01 $ CA Badger Daylighting Ltd (BAD). Montant de 0,05 $ CA Bird Construction Inc (BDT). Montant de 0,03 $ CA Bridgemarq Real Estate Services Inc (BRE). Montant de 0,11 $ CA Canacol Energy Ltd (CNE). Montant de 0,05 $ CA Canadian Banc Corp (BK). Montant de 0,05 $ CA CanWel Building Materials Group Ltd (CWX). Montant de 0,14 $ CA Capital Power Corp (CPX). Montant de 0,48 $ CA Cervus Equipment Corp (CERV). Montant de 0,01 $ CA CI Financial Corp (CIX). Montant de 0,18 $ CA Colliers International Group Inc (CIGI). Montant de 0,05 $ US Dividend Select 15 Corp (DS). Montant de 0,04 $ CA Dundee Precious Metals Inc (DPM). Montant de 0,02 $ US E-L Financial Corp Ltd (ELF). Montant de 1,25 $ CA Element Fleet Management Corp (EFN). Montant de 0,04 $ CA Exchange Income Corp (EIF). Montant de 0,19 $ CA Extendicare Inc (EXE). Montant de 0,04 $ CA First National Financial Corp (FN). Montant de 0,16 $ CA FirstService Corp (FSV). Montant de 0,16 $ US Freehold Royalties Ltd (FRU). Montant de 0,01 $ CA Gibson Energy Inc (GEI). Montant de 0,34 $ CA IGM Financial Inc (IGM). Montant de 0,56 $ CA Information Services Corp (ISV). Montant de 0,20 $ CA Innergex Renewable Energy Inc (INE). Montant de 0,18 $ CA Input Capital Corp (INP). Montant de 0,01 $ CA K-Bro Linen Inc (KBL). Montant de 0,10 $ CA Kirkland Lake Gold Ltd (KL). Montant de 0,12 $ US Labrador Iron Ore Royalty Corp (LIF). Montant de 0,25 $ CA Maverix Metals Inc (MMX). Montant de 0,01 $ US MBN Corp (MBN). Montant de 0,08 $ CA Medical Facilities Corp (DR). Montant de 0,07 $ CA NFI Group Inc (NFI). Montant de 0,21 $ CA North West Company Inc (NWC). Montant de 0,33 $ CA\ Northland Power Inc (NPI). Montant de 0,10 $ CA Nutrien Ltd (NTR). Montant de 0,45 $ US Park Lawn Corp (PLC). Montant de 0,03 $ CA Peyto Exploration & Development Corp (PEY). Montant de 0,01 $ CA Pizza Pizza Royalty Corp (PZA). Montant de 0,05 $ CA Pollard Banknote Ltd (PBL). Montant de 0,04 $ CA Power Corporation of Canada (POW). Montant de 0,44 $ CA PrairieSky Royalty Ltd (PSK). Montant de 0,06 $ CA Premium Brands Holdings Corp (PBH). Montant de 0,57 $ CA Saputo Inc (SAP). Montant de 0,17 $ CA Savaria Corp (SIS). Montant de 0,03 $ CA Sentry Select Primary Metals Corp (PME). Montant de 0,01 $ CA Sienna Senior Living Inc (SIA). Montant de 0,07 $ CA Stantec Inc (STN). Montant de 0,15 $ CA Storagevault Canada Inc (SVI). Montant de 0,00 $ CA Superior Plus Corp (SPB). Montant de 0,06 $ CA TC Energy Corp (TRP). Montant de 0,81 $ CA Terra Firma Capital Corp (TII). Montant de 0,05 $ CA TerraVest Industries Inc (TVK). Montant de 0,10 $ CA TFI International Inc (TFII). Montant de 0,26 $ CA Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd (TWM). Montant de 0,01 $ CA Timbercreek Financial Corp (TF). Montant de 0,05 $ CA Tree Island Steel Ltd (TSL). Montant de 0,02 $ CA Tricon Capital Group Inc (TCN). Montant de 0,07 $ CA Urbanfund Corp (UFC). Montant de 0,00 $ CA Whitecap Resources Inc (WCP). Montant de 0,01 $ CA WSP Global Inc (WSP). 