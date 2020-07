Morning News Call Canadienne - juillet 29

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_07292020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA Pas d'indicateurs majeurs attendus aujourd'hui AGENDA DES SOCIETES 0800 Cameco Corp (CCO). Téléconférence sur les résultats du T2 0800 Celestica Inc (CLS). Téléconférence sur les résultats du T2 0800 Toromont Industries Ltd (TIH). Téléconférence sur les résultats du T2 0830 Equitable Group Inc (EQB). Téléconférence sur les résultats du T2 0900 Aphria Inc (APHA). Téléconférence sur les résultats du T4 0900 CGI Inc (GIBa). Téléconférence sur les résultats du T3 0900 Enbridge Inc (ENB). Téléconférence sur les résultats du T2 0900 First Quantum Minerals Ltd (FM). Téléconférence sur les résultats du T2 1100 Intact Financial Corp (IFC). Téléconférence sur les résultats du T2 1100 Seven Generations Energy Ltd (VII). Téléconférence sur les résultats du T2 PUBLICATIONS DE RESULTATS 29 juillet : Agnico Eagle Mines Ltd (AEM). Prévision de bénéfice par action de 0,19 $ US au T2 Alamos Gold Inc (AGI). Prévision de bénéfice par action de 0,03 $ US au T2 Aphria Inc (APHA). Prévision de perte par action de 0,04 $ CA au T4 Cameco Corp (CCO). Prévision de perte par action de 0,05 $ CA au T2 CGI Inc (GIBa). Prévision de bénéfice par action de 1,14 $ CA au T3 Enbridge Inc (ENB). Prévision de bénéfice par action de 0,55 $ CA au T2 Kinross Gold Corp (K). Prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T2 Lundin Mining Corp (LUN). Prévision de bénéfice par action de 0,04 $ US au T2 Methanex Corp (MX). Prévision de perte par action de 0,96 $ US au T2 Seven Generations Energy Ltd (VII). Prévision de perte par action de 0,20 $ CA au T2 Tourmaline Oil Corp (TOU). Prévision de perte par action de 0,09 auT2 30 juillet : AltaGas Ltd (ALA). Prévision de bénéfice par action de 0,01 $ CA au T2 ARC Resources Ltd (ARX). Prévision de perte par action de 0,15 $ CA au T2 Atco Ltd (ACOx). Prévision de bénéfice par action de 0,53 $ CA au T2 Canadian Utilities Ltd (CU). Prévision de bénéfice par action de 0,36 $ CA au T2 Capital Power Corp (CPX). Prévision de bénéfice par action de 0,34 $ CA au T2 Crescent Point Energy Corp (CPG). Prévision de perte par action de 0,22 $ CA au T2 Dundee Precious Metals Inc (DPM). Prévision de bénéfice par action de 0,18 $ US au T2 Eldorado Gold Corp (ELD). Prévision de bénéfice par action de 0,24 $ US au T2 Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH). Prévision de bénéfice par action de 17,94 $ US au T2 Fortis Inc (FTS). Prévision de bénéfice par action de 0,57 $ CA au T2 Gildan Activewear Inc (GIL). Prévision de perte par action de 0,41 $ US au T2 Husky Energy Inc (HSE). Prévision de perte par action de 0,53 $ CA au T2 iA Financial Corporation Inc (IAG). Prévision de bénéfice par action de 1,38 $ CA au T2 Kirkland Lake Gold Ltd (KL). Prévision de bénéfice par action de 0,70 $ US au T2 Maple Leaf Foods Inc (MFI). Prévision de bénéfice par action de 0,26 $ CA au T2 New Gold Inc (NGD). Prévision de perte par action de 0,03 $ US au T2 Real Matters Inc (REAL). Prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T3 Sandstorm Gold Ltd (SSL). Prévision de bénéfice par action de 0,03 $ US au T2 TC Energy Corp (TRP). Prévision de bénéfice par action de 0,92 $ CA au T2 DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd'hui Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: http://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS