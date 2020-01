Morning News Call Canadienne - Janvier 13

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_01132020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 1030 (environ) Enquête sur les perspectives des entreprises, ventes futures (T4) : précédent 23 % 1030 (environ) Enquête auprès des responsables du crédit (T4) : précédent 1,94 % AGENDA DES SOCIETES 1000 Shaw Communications Inc (SJRb). Téléconférence sur les résultats du T1 PUBLICATIONS DE RESULTATS 13 janvier : Shaw Communications Inc (SJRb). Prévision de bénéfice par action de 0,33 $ CA au T1 14 janvier : Aphria Inc (APHA). Prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T2 Cogeco Communications Inc (CCA). Prévision de bénéfice par action de 1,75 $ CA au T1 DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd'hui Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: http://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS