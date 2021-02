Morning News Call Canadienne - Fevrier 25

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_02252021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 (environ) Salaire hebdomadaire moyen, var. annuelle (décembre) : précédent 6,64 % AGENDA DES SOCIETES 0730 CCL Industries Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Canadian Imperial Bank of Commerce : téléconférence sur les résultats du T1 0800 Maple Leaf Foods Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 WSP Global Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Gildan Activewear Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Cascades Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Stantec Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Boralex Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Loblaw Companies Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Osisko Gold Royalties Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Primo Water Corp (MISSISSAUGA) : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Whitecap Resources Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Alamos Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Canadian Utilities Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Canfor Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Lundin Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Quebecor Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1330 Toronto-Dominion Bank : téléconférence sur les résultats du T1 1400 Kirkland Lake Gold Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1615 Transcontinental Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1700 Jamieson Wellness Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1730 ECN Capital Corp : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 25 février Aecon Group Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T4 Atco Ltd: Prévision de bénéfice par action de 0,84 $ CA au T4 Boralex Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,41 $ CA au T4 Canadian Imperial Bank of Commerce: Prévision de bénéfice par action de 2,81 $ CA au T1 Canadian Utilities Ltd: Prévision de bénéfice par action de 0,61 $ CA au T4 Canfor Corp: Prévision de bénéfice par action de 1,63 $ CA au T4 Cascades Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,28 $ CA au T4 CCL Industries Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,73 $ CA au T4 ECN Capital Corp: Prévision de bénéfice par action de 0,09 $ US au T4 Eldorado Gold Corp: Prévision de bénéfice par action de 0,33 $ US au T4 Gildan Activewear Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,22 $ US au T4 Innergex Renewable Energy Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,03 $ CA au T4 Jamieson Wellness Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,40 $ CA au T4 Kirkland Lake Gold Ltd: Prévision de bénéfice par action de 1 $ US au T4 Loblaw Companies Ltd: Prévision de bénéfice par action de 1,25 $ CA au T4 Maple Leaf Foods Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,21 $ CA au T4 Pembina Pipeline Corp: Prévision de bénéfice par action de 0,59 $ CA au T4 Pretium Resources Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,24 $ US au T4 Primo Water Corp (MISSISSAUGA): Prévision de bénéfice par action de 0,11 $ US au T4 Quebecor Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,64 $ CA au T4 Toronto-Dominion Bank: Prévision de bénéfice par action de 1,49 $ CA au T1 Transcontinental Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,47 $ CA au T1 26 février AltaGas Ltd: Prévision de bénéfice par action de 0,45 $ CA au T4 Canadian Western Bank: Prévision de bénéfice par action de 0,77 $ CA au T1 Onex Corp: Prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Sprott Inc: Prévision de bénéfice par action de 0,44 $ US au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Canaccord Genuity Group Inc : montant de 0,06 $ CA Canadian Banc Corp : montant de 0,07 $ CA Enerplus Corp : montant de 0,01 $ CA First National Financial Corp : montant de 0,17 $ CA iA Financial Corporation Inc : montant de 0,48 $ CA Morneau Shepell Inc : montant de 0,06 $ CA Superior Plus Corp : montant de 0,06 $ CA TMX Group Ltd : montant de 0,70 $ CA Yellow Pages Ltd (Canada) : montant de 0,11 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS