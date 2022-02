Morning News Call Canadienne - Février 25

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_02252022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 0600 (environ) Baromètre des affaires (février) : précédent 54,3 1100 (environ) Solde budgétaire mensuel (décembre) : précédent -1,44 G$ CA 1100 (environ) Solde budgétaire pour l’année en cours (décembre) : précédent -73,7 G$ CA AGENDA DES SOCIETES 0730 CCL Industries Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Canadian Imperial Bank of Commerce : téléconférence sur les résultats du T1 0800 Hydro One Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Mandalay Resources Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0830 EcoSynthetix Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Centerra Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Chartwell Retirement Residences : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Osisko Development Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Enwave Corp : téléconférence sur les résultats du T1 1000 Fiera Capital Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Lucara Diamond Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Northland Power Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Osisko Gold Royalties Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Pembina Pipeline Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Sienna Senior Living Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Sprott Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1030 Equinox Gold Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Baytex Energy Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Enerplus Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Legend Power Systems Inc : téléconférence sur les résultats du T1 1100 National Bank of Canada : téléconférence sur les résultats du T1 1100 Onex Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1130 Eldorado Gold Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1130 Extendicare Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1300 Canadian Western Bank : téléconférence sur les résultats du T1 1300 Euro Manganese Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Next Green Wave Holdings Inc : assemblée générale des actionnaires 1300 Tanzanian Gold Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1300 Trevali Mining Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1400 Aura Minerals Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1400 Devonian Health Group Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1400 Plaza Retail REIT : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 25 février Avante Logixx Inc : prévision d’un résultat par action à l’équilibre au T3 Canadian Imperial Bank of Commerce : prévision de bénéfice par action de 3,67 $ CA au T1 Canadian Western Bank : prévision de bénéfice par action de 0,97 $ CA au T1 Centerra Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T4 Fiera Capital Corp : prévision de bénéfice par action de 0,41 $ CA au T4 Hydro One Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,27 $ CA au T4 National Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,23 $ CA au T1 Onex Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T4 Osisko Development Corp : prévision de perte par action de 0,03 $ CA au T4 Sprott Inc : prévision de bénéfice par action de 0,63 $ US au T4 Trevali Mining Corp : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ US au T4 28 février Africa Oil Corp : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T4 Algoma Central Corp : prévision de bénéfice par action de 0,62 $ CA au T4 Aurinia Pharmaceuticals Inc : prévision de perte par action de 0,27 $ US au T4 Spin Master Corp : prévision de bénéfice par action de 0,22 $ US au T4 Valens Company Inc : prévision de perte par action de 0,12 $ CA au T4 Valeo Pharma Inc : prévision de perte par action de 0,07 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Abc Technologies Holdings Inc : montant de 0,03 $ CA Automotive Finco Corp : montant de 0,01 $ CA Barrick Gold Corp : montant de 0,10 $ US Bird Construction Inc : montant de 0,03 $ CA Boralex Inc : montant de 0,16 $ CA Bridgemarq Real Estate Services Inc : montant de 0,11 $ CA Canadian Banc Corp : montant de 0,18 $ CA Canadian General Investments Ltd : montant de 0,23 $ CA Chesswood Group Ltd : montant de 0,03 $ CA Decisive Dividend Corp : montant de 0,02 $ CA Dividend Select 15 Corp : montant de 0,07 $ CA Exchange Income Corp : montant de 0,19 $ CA Extendicare Inc : montant de 0,04 $ CA First National Financial Corp : montant de 0,19 $ CA Freehold Royalties Ltd : montant de 0,06 $ CA GCM Mining Corp : montant de 0,01 $ CA K-Bro Linen Inc : montant de 0,10 $ CA Lassonde Industries Inc : montant de 0,88 $ CA LifeWorks Inc : montant de 0,06 $ CA Mullen Group Ltd : montant de 0,05 $ CA Northland Power Inc : montant de 0,10 $ CA Peyto Exploration & Development Corp : montant de 0,05 $ CA Pizza Pizza Royalty Corp : montant de 0,06 $ CA Russel Metals Inc : montant de 0,38 $ CA Savaria Corp : montant de 0,04 $ CA Sentry Select Primary Metals Corp : montant de 0,01 $ CA Sienna Senior Living Inc : montant de 0,07 $ CA Stingray Group Inc : montant de 0,07 $ CA Superior Plus Corp : montant de 0,06 $ CA Sylogist Ltd : montant de 0,12 $ CA Timbercreek Financial Corp : montant de 0,05 $ CA Titanium Transportation Group Inc : montant de 0,02 $ CA Whitecap Resources Inc : montant de 0,02 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead – qui récapitule les 