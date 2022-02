Morning News Call Canadienne - Février 24

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_02242022.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 0600 (environ) Baromètre des affaires (février) : précédent 54,3 0830 (environ) Salaire hebdomadaire moyen, var. annuelle (décembre) : précédent 1,92 % AGENDA DES SOCIETES 0800 Maple Leaf Foods Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Royal Bank of Canada : téléconférence sur les résultats du T1 0830 Exchange Income Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Freshii Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Hudbay Minerals Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Iamgold Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Sunopta Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Theratechnologies Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Cascades Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Slate Grocery REIT : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Stantec Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Stelco Holdings Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Torex Gold Resources Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Avalon Advanced Materials Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Azimut Exploration Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires 1000 Calibre Mining Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1000 DIRTT Environmental Solutions Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Enerflex Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Innergex Renewable Energy Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Loblaw Companies Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Polaris Infrastructure Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Agnico Eagle Mines Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Alamos Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Canadian Utilities Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Lundin Gold Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Pan American Silver Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Quebecor Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Supremex Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 TransAlta Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Whitecap Resources Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1200 Atco Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1200 Trican Well Service Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1300 Capital Power Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1300 Timbercreek Financial Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1400 Thunderbird Entertainment Group Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1700 Altus Group Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1700 Jamieson Wellness Inc : téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 24 février Advantage Energy Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T4 Altus Group Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,28 $ CA au T4 Amerigo Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,06 $ US au T4 Aura Minerals Inc : prévision de bénéfice par action de 0,57 $ US au T4 Baytex Energy Corp : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ CA au T4 Capital Power Corp : prévision de bénéfice par action de 0,62 $ CA au T4 Cascades Inc : prévision de perte par action de 0,10 $ CA au T4 CCL Industries Inc : prévision de bénéfice par action de 0,78 $ CA au T4 Eldorado Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T4 Enerplus Corp : prévision de bénéfice par action de 0,61 $ CA au T4 Enwave Corp : prévision de perte par action de 0,01 $ CA au T1 Equinox Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ US au T4 Jamieson Wellness Inc : prévision de bénéfice par action de 0,47 $ CA au T4 Loblaw Companies Ltd : prévision de bénéfice par action de 1,36 $ CA au T4 Lucara Diamond Corp : prévision de bénéfice par action de 0,03 $ US au T4 Mandalay Resources Corp : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ US au T4 Maple Leaf Foods Inc : prévision de bénéfice par action de 0,33 $ CA au T4 Northland Power Inc : prévision de bénéfice par action de 0,38 $ CA au T4 Obsidian Energy Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T4 Osisko Gold Royalties Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Pembina Pipeline Corp : prévision de bénéfice par action de 0,65 $ CA au T4 Polaris Infrastructure Inc : prévision de bénéfice par action de 0,06 $ US au T4 Quebecor Inc : prévision de bénéfice par action de 0,72 $ CA au T4 Royal Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,73 $ CA au T1 Sienna Senior Living Inc : prévision de bénéfice par action de 0,25 $ CA au T4 Sunopta Inc : prévision de bénéfice par action de 0,01 $ US au T4 Supremex Inc : prévision de bénéfice par action de 0,12 $ CA au T4 Teck Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 2,45 $ CA au T4 Theratechnologies Inc : prévision de perte par action de 0,08 $ US au T4 Thunderbird Entertainment Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ CA au T2 Timbercreek Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T4 TransAlta Corp : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ CA au T4 Whitecap Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,23 $ CA au T4 25 février Avante Logixx Inc : prévision d’un résultat par action à l’équilibre au T3 Canadian Imperial Bank of Commerce : prévision de bénéfice par action de 3,67 $ CA au T1 Canadian Western Bank : prévision de bénéfice par action de 0,97 $ CA au T1 Centerra Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,15 $ US au T4 Fiera Capital Corp : prévision de bénéfice par action de 0,41 $ CA au T4 Hydro One Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,27 $ CA au T4 National Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,23 $ CA au T1 Onex Corp : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T4 Osisko Development Corp : prévision de perte par action de 0,03 $ CA au T4 Sprott Inc : prévision de bénéfice par action de 0,63 $ US au T4 Trevali Mining Corp : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ US au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Canaccord Genuity Group Inc : montant de 0,08 $ CA Hampton Financial Corp : montant de 0,20 $ CA Magna International Inc : montant de 0,45 $ US Pembina Pipeline Corp : montant de 0,21 $ CA TMX Group Ltd : montant de 0,83 $ CA Vecima Networks Inc : montant de 0,05 $ CA Western Forest Products Inc : montant de 0,01 $ CA Yellow Pages Ltd : montant de 0,15 $ CA 