Morning News Call Canadienne - Fevrier 23

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA Pas d'indicateurs majeurs attendus aujourd'hui AGENDA DES SOCIETES 0715 Bank of Montreal : téléconférence sur les résultats du T1 0815 Bank of Nova Scotia : téléconférence sur les résultats du T1 0830 GFL Environmental Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Thomson Reuters Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Gibson Energy Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Equitable Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Lucara Diamond Corp: FY Téléconférence sur les résultats 1000 Northland Power Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 OrganiGram Holdings Inc : assemblée générale annuelle des actionnaires PUBLICATIONS DE RESULTATS 23 février B2Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ US au T4 Bank of Montreal : prévision de bénéfice par action de 2,15 $ CA au T1 Bank of Nova Scotia : prévision de bénéfice par action de 1,57 $ CA au T1 Leon's Furniture Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,63 $ CA au T4 Thomson Reuters Corp : prévision de bénéfice par action de 0,46 $ US au T4 24 février Alamos Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T4 Altus Group Ltd (Ontario) : prévision de bénéfice par action de 0,37 $ CA au T4 Aurinia Pharmaceuticals Inc : prévision de perte par action de 0,31 $ US au T4 Bausch Health Companies Inc : prévision de bénéfice par action de 1,14 $ US au T4 Capstone Mining Corp : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T4 Centerra Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,36 $ US au T4 Crescent Point Energy Corp : prévision de bénéfice par action de 0,02 $ CA au T4 Hydro One Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,29 $ CA au T4 Lundin Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,27 $ US au T4 National Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 1,71 $ CA au T1 Osisko Gold Royalties Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Royal Bank of Canada : prévision de bénéfice par action de 2,26 $ CA au T1 Stantec Inc : prévision de bénéfice par action de 0,43 $ CA au T4 Torex Gold Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,48 $ US au T4 Whitecap Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,04 $ CA au T4 WSP Global Inc : prévision de bénéfice par action de 0,83 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Elysee Development Corp : montant de 0,03 $ CA