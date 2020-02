Morning News Call Canadienne - Février 12

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici http://share.thomsonreuters.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_02122020.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 1100 Indice de confiance des consommateurs TR IPSOS PCSI (février) : précédent 51,5 AGENDA DES SOCIETES 0800 Toromont Industries Ltd (TIH). Téléconférence sur les résultats du T4 0800 Hydro One Ltd (H). Téléconférence sur les résultats du T4 0900 Russel Metals Inc (RUS). Téléconférence sur les résultats du T4 1000 Cineplex Inc (CGX). Téléconférence sur les résultats du T4 1000 Pretium Resources Inc (PVG). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Colliers International Group Inc (CIGI). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Finning International Inc (FTT). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Molson Coors Canada Inc (TPXa). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Cenovus Energy Inc (CVE). Téléconférence sur les résultats du T4 1100 Barrick Gold Corp (ABX). Téléconférence sur les résultats du T4 1130 West Fraser Timber Co Ltd (WFT). Téléconférence sur les résultats du T4 1400 First Capital Realty Inc (FCR_u). Téléconférence sur les résultats du T4 PUBLICATIONS DE RESULTATS 12 février : Barrick Gold Corp (ABX). Prévision de bénéfice par action de 0,14 $ US au T4 Cenovus Energy Inc (CVE). Prévision de bénéfice par action de 0,10 $ CA au T4 Cineplex Inc (CGX). Prévision de bénéfice par action de 0,49 $ CA au T4 Colliers International Group Inc (CIGI). Prévision de bénéfice par action de 1,88 $ US au T4 Finning International Inc (FTT). Prévision de bénéfice par action de 0,45 $ CA au T4 goeasy Ltd (GSY). Prévision de bénéfice par action de 1,47 $ CA au T4 Great-West Lifeco Inc (GWO). Prévision de bénéfice par action de 0,79 $ CA au T4 Hydro One Ltd (H). Prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T4 Kinross Gold Corp (K). Prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T4 Manulife Financial Corp (MFC). Prévision de bénéfice par action de 0,75 $ CA au T4 Mullen Group Ltd (MTL). Prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T4 Pretium Resources Inc (PVG). Prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T4 Sun Life Financial Inc (SLF). Prévision de bénéfice par action de 1,30 $ CA au T4 Waste Connections Inc (WCN). Prévision de bénéfice par action de 0,63 $ US au T4 13 février : Agnico Eagle Mines Ltd (AEM). Prévision de bénéfice par action de 0,38 $ US au T4 Aurora Cannabis Inc (ACB). Prévision de perte par action de 0,06 $ CA au T2 Bombardier Inc (BBDb). Prévision de perte par action de 0,10 $ US au T4 Brookfield Asset Management Inc (BAMa). Prévision de bénéfice par action de 0,26 $ US au T4 Canadian Tire Corporation Ltd (CTCa). Prévision de bénéfice par action de 5,40 $ CA au T4 Chorus Aviation Inc (CHR). Prévision de bénéfice par action de 0,19 $ CA au T4 Constellation Software Inc (CSU). Prévision de bénéfice par action de 8,86 $ US au T4 Dundee Precious Metals Inc (DPM). Prévision de bénéfice par action de 0,14 $ US au T4 Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH). Prévision de bénéfice par action de 15,28 $ US au T4 First Quantum Minerals Ltd (FM). Prévision de perte par action de 0,03 $ US au T4 Fortis Inc (FTS). Prévision de bénéfice par action de 0,60 $ CA au T4 iA Financial Corporation Inc (IAG). Prévision de bénéfice par action de 1,60 $ CA au T4 TC Energy Corp (TRP). Prévision de bénéfice par action de 1,04 $ CA au T4 Telus Corp (T). Prévision de bénéfice par action de 0,68 $ CA au T4 Yamana Gold Inc (YRI). Prévision de bénéfice par action de 0,03 $ US au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Metro Inc (MRU). Montant de 0,22 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: http://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS