Morning News Call Canadienne - Fevrier 11

PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA Pas d'incateurs majeurs attendus aujourd'hui AGENDA DES SOCIETES 0700 Toromont Industries Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Bombardier Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Kinross Gold Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0800 Manulife Financial Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0830 Restaurant Brands International Inc : téléconférence sur les résultats du T4 0900 CI Financial Corp : téléconférence sur les résultats du T4 0900 Russel Metals Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1000 Sun Life Financial Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Brookfield Asset Management Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Colliers International Group Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1100 Mullen Group Ltd : téléconférence sur les résultats du T4 1200 Telus Corp : téléconférence sur les résultats du T4 1400 iA Financial Corporation Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1530 Great-West Lifeco Inc : téléconférence sur les résultats du T4 1700 Aurora Cannabis Inc : téléconférence sur les résultats du T2 PUBLICATIONS DE RESULTATS 11 février Agnico Eagle Mines Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,65 $ US au T4 ARC Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T4 Aurora Cannabis Inc : prévision de perte par action de 0,25 $ CA au T2 Bombardier Inc : prévision de perte par action de 0,07 $ US au T4 Brookfield Asset Management Inc : prévision de bénéfice par action de 0,36 $ US au T4 CI Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 0,63 $ CA au T4 Colliers International Group Inc : prévision de bénéfice par action de 1,42 $ US au T4 Dundee Precious Metals Inc : prévision de bénéfice par action de 0,26 $ US au T4 Fairfax Financial Holdings Ltd : prévision de bénéfice par action de 9,71 $ US au T4 iA Financial Corporation Inc : prévision de bénéfice par action de 1,68 $ CA au T4 IGM Financial Inc : prévision de bénéfice par action de 0,91 $ CA au T4 Restaurant Brands International Inc : prévision de bénéfice par action de 0,65 $ US au T4 Sandstorm Gold Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T4 Telus Corp : prévision de bénéfice par action de 0,25 $ CA au T4 West Fraser Timber Co Ltd : prévision de bénéfice par action de 4,15 $ CA au T4 Yamana Gold Inc : prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T4 12 février AIR Canada : prévision de perte par action de 2,72 $ CA au T4 CAE Inc : prévision de bénéfice par action de 0,17 $ CA au T3 Constellation Software Inc : prévision de bénéfice par action de 135 $ US au T4 Enbridge Inc : prévision de bénéfice par action de 0,61 $ CA au T4 Fortis Inc : prévision de bénéfice par action de 0,67 $ CA au T4 DÉTACHEMENTS DE COUPON Enbridge Inc : montant C$0,83 Enghouse Systems Ltd : montant C$0,13 Ritchie Bros, Auctioneers Inc : montant $0,22 Shaw Communications Inc : montant C$0,09 TransAlta Renewables Inc : montant C$0,07