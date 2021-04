Morning News Call Canadienne - Avril 28

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_04282021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0830 (environ) Ventes au détail, var. mensuelle (février): consensus 4,0 %, précédent -1,1 % 0830 (environ) Ventes au détail, excl. véhicules (février): consensus 3,7 %, précédent -1,2 % PUBLICATIONS DE RÉSULTATS 28 avril Alamos Gold Inc: prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T1 Celestica Inc: prévision de bénéfice par action de 0,20 $ US au T1 CGI Inc: prévision de bénéfice par action de 1,34 $ CA au T2 Lundin Mining Corp: prévision de bénéfice par action de 0,21 $ US au T1 Methanex Corp: prévision de bénéfice par action de 1,20 $ US au T1 Real Matters Inc: prévision de bénéfice par action de 0,10 $ US au T2 Shopify Inc: prévision de bénéfice par action de 0,73 $ US au T1 Teck Resources Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,61 $ CA au T1 Waste Connections Inc: prévision de bénéfice par action de 0,66 $ US au T1 Yamana Gold Inc: prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T1 29 avril Agnico Eagle Mines Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,59 $ US au T1 AltaGas Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,94 $ CA au T1 Atco Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,98 $ CA au T1 BCE Inc: prévision de bénéfice par action de 0,72 $ CA au T1 Canadian Utilities Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,67 $ CA au T1 Eldorado Gold Corp: prévision de bénéfice par action de 0,19 $ US au T1 Fairfax Financial Holdings Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,23 $ US au T1 Imax Corp: prévision de perte par action de 0,25 $ US au T1 Mercer International Inc: prévision de bénéfice par action de 0,33 $ US au T1 Resolute Forest Products Inc: prévision de bénéfice par action de 1,66 $ US au T1 Sandstorm Gold Ltd: prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T1 Whitecap Resources Inc: prévision de bénéfice par action de 0,08 $ CA au T1 AGENDA DES SOCIÉTÉS 0830 TFI International Inc: téléconférence sur les résultats du T1 0900 CGI Inc: téléconférence sur les résultats du T2 0900 First Quantum Minerals Ltd: téléconférence sur les résultats du T1 1000 Capstone Mining Corp: téléconférence sur les résultats du T1 1000 First National Financial Corp: téléconférence sur les résultats du T1 1000 Real Matters Inc: téléconférence sur les résultats du T2 1500 Teck Resources Ltd: assemblée générale annuelle des actionnaires 1500 Vermilion Energy Inc: assemblée générale annuelle des actionnaires DÉTACHEMENTS DE COUPON Pas de détachement de coupon majeur attendu aujourd'hui Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS