Morning News Call Canadienne - Août 4

Pour consulter la version PDF de cette infolettre, cliquez ici https://share.refinitiv.com/assets/newsletters/Morning_News_Call/MNCCA_FR_08042021.pdf PRINCIPAUX INDICATEURS À L'AGENDA 0815 (environ) Réserves officielles de liquidités (juillet) : précédent 89 053 M$ US 0830 (environ) Permis de construire, var. mensuelle (juin) : consensus 5,5 % ; précédent -14,8 % AGENDA DES SOCIETES 0800 Canaccord Genuity Group Inc : téléconférence sur les résultats du T1 0800 NFI Group Inc : téléconférence sur les résultats du T2 0800 Sleep Country Canada Holdings Inc : téléconférence sur les résultats du T2 0900 Gibson Energy Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1000 Finning International Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1000 Innergex Renewable Energy Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1100 Colliers International Group Inc : téléconférence sur les résultats du T2 1300 Great Canadian Gaming Corp : assemblée générale annuelle des actionnaires 1430 Great-West Lifeco Inc : téléconférence sur les résultats du T2 PUBLICATIONS DE RESULTATS 4 août B2Gold Corp : prévision de bénéfice par action de 0,07 $ US au T2 Colliers International Group Inc : prévision de bénéfice par action de 0,88 $ US au T2 Ero Copper Corp : prévision de bénéfice par action de 0,56 $ US au T2 Iamgold Corp : prévision d'un résultat par action à l'équilibre au T2 IGM Financial Inc : prévision de bénéfice par action de 0,96 $ CA au T2 Manulife Financial Corp : prévision de bénéfice par action de 0,78 $ CA au T2 NFI Group Inc : prévision de perte par action de 0,03 $ US au T2 Paramount Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,03 $ CA au T2 Parex Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,63 $ US au T2 Spin Master Corp : prévision de bénéfice par action de 0,20 $ US au T2 SSR Mining Inc : prévision de bénéfice par action de 0,37 $ US au T2 Stantec Inc : prévision de bénéfice par action de 0,58 $ CA au T2 Sun Life Financial Inc : prévision de bénéfice par action de 1,47 $ CA au T2 TMX Group Ltd : prévision de bénéfice par action de 1,72 $ CA au T2 Waste Connections Inc : prévision de bénéfice par action de 0,77 $ US au T2 5 août Aurinia Pharmaceuticals Inc : prévision de perte par action de 0,37 $ US au T2 Badger Infrastructure Solutions Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,11 $ CA au T2 Ballard Power Systems Inc : prévision de perte par action de 0,05 $ US au T2 BCE Inc : prévision de bénéfice par action de 0,78 $ CA au T2 Bombardier Inc : prévision de perte par action de 0,06 $ US au T2 Canadian Natural Resources Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,92 $ CA au T2 Cascades Inc : prévision de bénéfice par action de 0,23 $ CA au T2 CCL Industries Inc : prévision de bénéfice par action de 0,77 $ CA au T2 Constellation Software Inc : prévision de bénéfice par action de 11,49 $ US au T2 Denison Mines Corp : prévision d'un résultat par action à l'équilibre au T2 Enerplus Corp : prévision de bénéfice par action de 0,30 $ CA au T2 Gildan Activewear Inc : prévision de bénéfice par action de 0,51 $ US au T2 goeasy Ltd : prévision de bénéfice par action de 2,45 au T2 Inter Pipeline Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,24 $ CA au T2 Interfor Corp : prévision de bénéfice par action de 6,06 $ CA au T2 Jamieson Wellness Inc : prévision de bénéfice par action de 0,27 $ CA au T2 Keyera Corp : prévision de bénéfice par action de 0,43 $ CA au T2 Kinaxis Inc : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ US au T2 Labrador Iron Ore Royalty Corp : prévision de bénéfice par action de 1,80 $ CA au T2 Lightspeed POS Inc : prévision de perte par action de 0,16 $ US au T1 Maple Leaf Foods Inc : prévision de bénéfice par action de 0,23 $ CA au T2 Onex Corp : prévision de bénéfice par action de 0,16 $ CA au T2 Open Text Corp : prévision de bénéfice par action de 0,74 $ US au T4 Parkland Corp : prévision de bénéfice par action de 0,47 au T2 Pembina Pipeline Corp : prévision de bénéfice par action de 0,56 $ CA au T2 Premium Brands Holdings Corp : prévision de bénéfice par action de 1,00 $ CA au T2 Primo Water Corp (MISSISSAUGA) : prévision de bénéfice par action de 0,13 $ US au T2 Quebecor Inc : prévision de bénéfice par action de 0,62 $ CA au T2 Recipe Unlimited Corp : prévision de bénéfice par action de 0,14 $ CA au T2 Ritchie Bros Auctioneers Inc : prévision de bénéfice par action de 0,62 $ US au T2 Russel Metals Inc : prévision de bénéfice par action de 1,17 $ CA au T2 Sandstorm Gold Ltd : prévision de bénéfice par action de 0,05 $ US au T2 Saputo Inc : prévision de bénéfice par action de 0,27 $ CA au T1 Silvercorp Metals Inc : prévision de bénéfice par action de 0,09 $ US au T1 Thomson Reuters Corp : prévision de bénéfice par action de 0,43 $ US au T2 Torex Gold Resources Inc : prévision de bénéfice par action de 0,41 $ US au T2 DÉTACHEMENTS DE COUPON Canadian Utilities Ltd : montant de 0,43 $ CA United Corporations Ltd : montant de 0,30 $ CA Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information par email, enregistrez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous: https://solutions.refinitiv.com/MorningNewsCallENsubscriptionpage Pour la Morning News Call U.S. qui synthétise les informations les plus importantes pour les marchés: - entrer US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/US/MNC dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour le Day Ahead - qui récapitule les principaux événements du jour et de la prochaine séance: - entrer DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Reuters sur desktop - entrer RT/DAY/US dans une fenêtre news si vous êtes un utilisateur Thomson sur desktop Pour la liste de nos lettres d'information, cliquez sur NEWSLETTERS