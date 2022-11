Morning meeting AOF France / Europe - Vers une tentative de rebond

Les Bourses européennes ont baissé à la clôture. Les investisseurs sont inquiets face à l'évolution de la situation sanitaire en Chine. Alors que le pays connaît un nouveau record de contaminations lié au Covid-19, les manifestations se sont multipliées hier dans des grandes villes chinoises contre la politique zéro Covid instaurée par le gouvernement. Coté valeurs, Casino a reculé malgré une cession au Brésil tandis qu'Airbus a été pénalisé par de possibles problèmes de livraisons en 2023. Le Cac 40 a perdu 0,70% à 6 665 points et l'EuroStoxx50 a baissé de 0,68% à 3 935 points.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en septembre sera publié à 15 heures et la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre à 16 heures.

Les investisseurs attendent le climat des affaires et confiance des consommateurs en novembre en zone euro à 11 heures et l'inflation en novembre en Allemagne .

Le Groupe Berkem, entreprise spécialisée dans la chimie du végétal, annonce un nouveau partenariat exclusif avec l'entreprise Barentz. Après les marchés des États-Unis et le Canada début novembre, le leader mondial de la distribution de produits spécialisés devient également le distributeur exclusif des ingrédients durables du Groupe Berkem sur le territoire Allemand, Autrichien et Suisse Allemand.

Le Conseil d’administration d'EDF a décidé de coopter Anne-Marie Descôtes, Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en qualité d’administratrice, en remplacement de Jean-Bernard Lévy, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Conseil d’administration de PCAS, société spécialiste de la chimie fine pharmaceutique, réuni le 28 novembre 2022, a décidé de nommer Jean-Louis Martin, actuel vice-président Ressources Humaines et Industriel du Groupe Seqens, actionnaire majoritaire de PCAS, en qualité de Directeur général de PCAS. Jean-Louis Martin occupera temporairement cette fonction à compter de ce lundi, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau Directeur général. Le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Philippe Clavel en sa qualité de Directeur général de PCAS.

ALD, filiale de Société Générale, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros pour financer le rachat de LeasePlan. Cette opération, « dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l’annonce par ALD du projet d’acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d’un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d’expertises très complémentaires et de synergies », a souligné la banque.

