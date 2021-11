Morning meeting AOF France / Europe - Vers une tentative de rebond, des statistiques en veux-tu en voilà

(AOF) - Les marchés devraient tenter de rebondir légèrement alors que la tendance s'est améliorée à Wall Street en seconde partie de séance. Les futures sur les indices américains pointent vers une stabilité. Les marchés américains étant fermés demain pour Thanksgiving, de nombreuses statistiques économiques sont attendues cet après-midi : croissance, confiance des ménages, commandes de biens durables. En Europe, l'Ifo sera à surveiller. La menace de nouvelles restrictions en Europe du fait du Covid continue cependant de planer.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elior

Elior a essuyé sur l'exercice 2020-2021 une perte nette de 106 millions d’euros contre une perte de 487 millions d’euros sur l’exercice précédent. L'Ebita ajusté est ressorti à -64 millions d'euros, soit une légère amélioration, à comparer aux -69 millions d'euros de l’an dernier, reflétant, selon la société, la stricte maîtrise de ses coûts opérationnels. Le chiffre d’affaires est ressorti à 3,69 milliards d'euros, soit une contraction organique de 5,3 %. Le free cash-flow est positif à hauteur de 13 millions d'euros contre -15 millions l’an passé.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific a annoncé avoir pris une participation minoritaire dans la start-up Usense, société française basée à Paris-Saclay, spécialisée dans l’aide au diagnostic médical sur la base d’analyse urinaire. Grâce à un assemblage propriétaire de technologies miniaturisées et d’intelligence artificielle, le dispositif médical in vitro connecté de Usense permet de réaliser une analyse urinaire dont les résultats sont obtenus en quelques secondes. La société prévoit un début de commercialisation courant 2022.

Atari

Atari a annoncé un investissement stratégique de 3,5 millions de dollars dans la société de jeux vidéo arcades Antstream Limited ainsi qu'une option d'achat des actifs de Mobygames, Limited, y compris le site Web et la base de données Mobygames. L'investissement dans Antstream Limited a été effectué conformément à un contrat de prêt convertible qui peut être converti en actions d'Antstream Limited lors d'un financement futur, avec un investissement initial de 500 000 dollars.

Vicat

Vicat a annoncé avoir signé le 15 novembre 2021 un accord de financement pour un montant de 250 millions d'euros, sous la forme d'un Placement Privé avec des investisseurs américains (USPP) de premier ordre. Cet accord de financement est constitué de deux tranches : la première, d'un montant de 100 millions d'euros, d'une maturité de 10 ans, à un taux fixe de 1,27% ; et la seconde, d'un montant de 150 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans, à un taux fixe de 1,57%.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en novembre en France est attendu à 8h45 et l'indice Ifo du climat des affaires en novembre en Allemagne à 10 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la seconde estimation du PIB au troisième trimestre et les commandes de biens durables en octobre sont attendues à 14h30.

Les ventes de logements anciens en octobre, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre, le revenu et la consommation des ménages en octobre, mais aussi l'indice des prix PCE en octobre seront connus à 16 heures. Le compte rendu du dernier de politique monétaire de la Fed sera disponible à 20 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1247 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé dans le rouge, pénalisés par la crainte du resserrement monétaire aux Etats-Unis et la résurgence de la pandémie en Europe. Preuve que le scénario d'une hausse plus rapide que prévu des taux est jugé probable par les marchés, le rendement du taux américain à dix ans bondit de plus de 12 points de base à 1,663%, soit son plus haut niveau depuis un mois. Par ailleurs, les opérateurs redoutent l'impact des mesures sanitaires, si elles se généralisaient sur le Vieux Continent, sur la reprise. Le CAC 40 a cédé 0,85% à 7 044,62 points et l'Euro Stoxx 50, 1,03%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, même si leur performance s'est améliorée en seconde partie de séance. Les valeurs technologiques ont pesé sur la tendance alors que le rendement du 10 ans a continué de progresser : +1,4 point à 1,67%. La performance commerciale décevante de Zoom au troisième trimestre a aussi pesé. Sur le plan économique, les indices des directeurs d'achat sont ressortis en ligne avec les attentes. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,55% à 35 813,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,50% à 15 775,14 points.