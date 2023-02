Morning meeting AOF France / Europe - Vers une tendance à la baisse des indices

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture. Les marchés restent prudents avant la publication des indicateurs d'activité PMI européens ce matin et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi. Coté valeurs, les investisseurs réagiront pendant la séance aux résultats publiés par Capgemini, Engie, Worldline. D'après les premières indications, le CAC 40 perdrait 0,12% à l'ouverture, le Dax le Dax à Francfort 0,06% et le FTSE 0,13%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Artea/Dream Energy

Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et filiale du groupe Artea, est lauréat de l'appel à projets " Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques " dans le cadre du plan France 2030. Cet appel à projets de France 2030, doté d'un budget global de 3,6 milliards d'euros, s'inscrit dans l'objectif de produire, à l'horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

Catana

Catana Group a annoncé la création d’un pôle motonautique au Portugal, engagée avec la prise de participation majoritaire dans la société Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 millions d'euros, Catana prend ainsi une participation de 50,01% de cette société valorisée 4 millions d'euros. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, actionnaire de Catana, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 million d'euros. " C'est donc le contrôle de 90% de Composite Solutions qui sera assuré par le groupe français ", souligne le communiqué.

Engie

Engie a publié un résultat net récurrent part du Groupe des activités poursuivies qui s'est élevé à 5,2 milliards d'euros contre 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Cette hausse est principalement due à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent de 29,3 % à 22,6 %. Le chiffre d'affaires, à 93,9 milliards d'euros, a augmenté de 62,2 % en brut et de 60,4 % en organique. Son Ebit est de EBIT de 9 milliards d'euros en hausse organique de 43 %, grâce à une croissance dans la plupart des activités. L'EBITDA s'est établi à 13,7 milliards d'euros (+29,8%).

NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce l’obtention de financements pour un total de 1,7 million d’euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et notamment pour le sevrage tabagique, annonce qu’en conséquence son horizon de trésorerie « s’étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 » après le succès de son augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros fin janvier.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 9h15 en France.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 9h30 en Allemagne.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 10h en zone euro.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en février est attendue à 11h en Allemagne.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Les ventes de logements anciens en janvier sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro perd 0,23% à 1,0661 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après ne s’être jamais beaucoup éloignées de leur niveau d’équilibre. La raison de cette apathie : les marchés américains étaient fermés du fait du Presidents day. L'agenda macroéconomique de cette semaine sera marqué par la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed et vendredi de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. Les investisseurs craignent que la Fed poursuive ses restrictions en matière de politique monétaire. Le CAC 40 a perdu 0,16% à 7335,61 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,05% à 4 272,82 points.

Wall Street

Hier, les marchés étaient fermés à Wall Street