Morning meeting AOF France / Europe - Vers une stabilité des marches européens, Renault en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens devraient être stables au cours de cette séance jeudi. Lors du forum annuel de la BCE à Sintra au Portugal, le président de la Fed Jerome Powell a déclaré ne pas n'exclure la possibilité de relever les taux à deux reprises cette année lors des prochaines réunions de politique monétaire. Les investisseurs seront attentifs en particulier à la variation du titre de Renault. Le constructeur automobile a revu à la hausse ses perspectives financières 2023. Il vise une marge opérationnelle entre 7 et 8 % (contre supérieure ou égale à 6% précédemment).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Dans le prolongement de son communiqué du 26 juin 2023, Casino a communiqué hier aux parties prenantes de la conciliation qu’il lui apparait nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d’euros de dette sécurisée, et ce afin d’avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d’affaires 2023-2025.

Graines Voltz

Au premier semestre 2022/2023, Graines Voltz a dégagé un résultat net part du groupe qui s'établit à 2,1 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros, au même semestre de l'exercice précédent, tenant compte, entre autres, du coût du désengagement de sa filiale en Algérie. Son résultat opérationnel courant qui s'établit à 6,1 millions d'euros est en baisse de 3,9 millions d'euros (soit une chute de 38,9%) par rapport au résultat opérationnel courant du premier semestre il y a un an, affichant une marge opérationnelle de 7,9%.

Renault

Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières pour l'exercice 2023. L'entreprise prévoit une marge opérationnelle du Groupe comprise entre 7 % et 8 % (contre supérieure ou égale à 6 % précédemment). Il vise un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment). Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur.

Solvay

Solvay annonce que sa filiale américaine Solvay Specialty Polymers USA, LLC, a conclu un accord avec le Département de la protection de l'environnement de l'État du New-Jersey aux États-Unis (NJDEP) " réglant certains litiges liés aux PFAS dans le New Jersey ". Solvay paiera 75 millions de dollars au NJDEP pour dommages aux ressources naturelles (NRD) et 100 millions de dollars pour financer les projets du NJDEP pour l'assainissement liés aux PFAS autour du site Solvay de West Deptford. Le compromis comprend l'engagement de Solvay à terminer les travaux de réhabilitation entamés dès 2013.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, le climat des affaires et sentiment économique en juin sera communiqué à 11h.

L'inflation en juin en Allemagne sera communiquée à 14h.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre seront communiquées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes immobilières en mai seront communiquées à 16h.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera communiquée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,21% à 1,0892 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont bouclé cette séance de mercredi sur une note positive. Parmi les indicateurs du jour, l'inflation italienne a ralenti en juin tandis que la confiance des ménages en France s'est légèrement améliorée. Lors du dernier jour du forum annuel de la BCE, le président de la Fed Jerome Powell n'a pas exclu une hausse des taux lors des prochaines réunions. Côté valeurs, Carrefour a brillé à la faveur de l'initiation de la couverture de son titre par Morgan Stanley. Le CAC 40 s'est adjugé 0,98% à 7 286,32 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,97% à 4 347,04 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé, plombés par le recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs. Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces pour l’intelligence artificielle en Chine. Lors du forum annuel de la BCE à Sintra au Portugal, le président de la Fed Jerome Powell a déclaré ne pas n'exclure la possibilité de relever les taux lors des prochaines réunions de politique monétaire. Le Dow Jones a reculé de 0,22% à 33 852,66 points et le Nasdaq a gagné 0,27% à 13 591,75 points.