Morning meeting AOF France / Europe - Vers une stabilité des marchés européens avant les indicateurs PMI

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues à l'équilibre pour cette première séance du mois d'août avant la publication des indicateurs d'activité PMI en France et en zone euro. Hier, sur l'ensemble du mois de juillet, le CAC 40 a progressé de 1,3% et flirté avec les 7 500 points lors de la dernière séance de juillet. Coté valeurs, Atos va faire bouger les marchés suite à sa transformation achevée avec le projet de vente de Tech Foundations. Coté statistiques hier, l'inflation en zone euro a ralenti à 5,3% sur un an en juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Atos SE, acteur mondial de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures informatiques, a conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment (" EPEI "), prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100 % de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (" TFCo ") à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation. La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe.

Groupe Berkem

Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe Berkem a reculé pour s'éléver à 27,95 millions d'euros contre 28,20 millions d'euros il y a un an à la même période. Le chiffre d'affaires du pôle Construction & Matériaux s'établit à 12,5 millions d'euros, en recul de 7% par rapport au premier semestre 2022, fortement impacté par le ralentissement de l'usage du bois dans le marché de la construction.

Ober

Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, annonce pour le premier semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 19 millions d'euros, en retrait de 6,2 % par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022 qui était en croissance de 21 %. Les ventes ont progressé de façon homogène entre le France et l'Export malgré une conjoncture incertaine dominée par l'attentisme des donneurs d'ordre.

Visiativ

Visiativ annonce l'acquisition de la société autrichienne EBM GmbH, distributeur et intégrateur historique des solutions Catia et Solidworks de Dassault Systèmes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de déploiement de Visiativ à l'international (36% de l'activité hors France en 2022). L'acquisition d'EBM renforce notamment la présence du Groupe dans la région DACH (Allemagne - Autriche - Suisse) un peu plus d'un an après le rapprochement opéré avec la société MB CAD en Allemagne, sur le plus gros marché industriel européen.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le PMI manufacturier en juillet sera connu à 9h50, celui en Allemagne à 9h55.

Le PMI manufacturier en juillet en zone euro sera dévoilé à 10h.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive. Après deux trimestres consécutifs de recul, le PIB de la zone euro a progressé de 0,3% au deuxième trimestre. Aussi, l'inflation en zone euro a ralenti à 5,3% sur un an en juillet après 5,5% le mois précédent. Alors que le festival des résultats d'entreprises se poursuit, les réunions de la Banque d'Angleterre et d'Australie figurent à l'agenda hebdomadaire. Au chapitre des valeurs, Atos a de nouveau décroché. Le CAC 40 a progressé de 0,29% à 7 497,78 points tandis que l'EuroStoxx50 a glané 0,25% à 4 477,80 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé la dernière séance du mois de juillet sur une note positive. Le Dow Jones a gagné 0,28% à 35 559,53 points et le Nasdaq a progressé de 0,21% à 14 346,02 points. Avec le S&P 500, ces trois principaux indices américains ont enregistré des gains sur ce mois grâce aux résultats trimestriels solides des entreprises : Alphabet, Mastercard... La semaine sera encore rythmée par la publication de résultats semestriels et trimestriels : Amazon, Airbnb, Electronic Arts, Starbucks... En outre, le taux des obligations du trésor américain est quasiment stable à 3,96%.