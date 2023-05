Morning meeting AOF France / Europe - Vers une stabilité des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues sur une note stable à l'ouverture de la séance vendredi. Les investisseurs suivent toujours le dossier du plafond de la dette américaine et les négociations à ce sujet patinent. Le CAC 40 devrait gagner 0,32%. Hier, les investisseurs ont appris que le PIB allemand a baissé de 0,3% au premier trimestre, alors que les analystes attendaient un recul de 0,1%. L'Allemagne a ainsi marqué son entrée en récession technique, d'après les données de Destatis. Coté valeurs, Coface animera le marché après avoir annoncé une forte croissance de ses profits trimestriels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville, dans le cadre d'un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada. La valeur totale de ce projet clé en main s'élève à environ 1,8 milliard d'euros et la part d'Alstom représente environ 400 millions d'euros.

Casino

Dans le prolongement de ses communiqués du 24 avril 2023, le groupe Casino a reçu l'accord de ses créanciers bancaires au titre du Term Loan B et de son crédit syndiqué RCF ainsi que de ses créanciers obligataires au titre des obligations Quatrim1 et des obligations non sécurisées émises par Casino et soumises au droit de l'état de New-York (venant à maturité en 2026) afin de pouvoir demander la nomination de conciliateurs sans que cette démarche ne puisse être considérée comme un défaut ou un cas de défaut.

Coface

Au premier trimestre, Coface a généré un résultat net part du groupe de 61,2 millions d'euros, en hausse de 17%. La société d'assurance crédit précise qu'elle applique les normes comptables IFRS 17 et IFRS 9 depuis le 1er janvier 2023. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 10,2% à 90,40 millions d'euros. La progression est ressortie à 5,8% hors impact des changes. Le ratio de sinistralité net de réassurance est de 40,6%, en hausse de 0,3 point et le ratio combiné net s'est élevé à 66,3%, en amélioration de 1,7 point.

Sanofi

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi, réunie le 25 mai 2023, a nommé Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, en qualité d’administrateur indépendant. Le Conseil d’administration l’a ensuite nommé à sa présidence pour succéder à Serge Weinberg dont le mandat est arrivé à échéance après treize ans. Serge Weinberg a été nommé Président d’honneur. Sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, Frédéric Oudéa a été nommé président du Comité de Réflexion Stratégique.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en mai sera communiquée à 8h45.

Aux Etats-Unis, le Revenu et la consommation des ménages en avril, l'indice des prix PCE en avril, les commandes de biens durables en avril et la balance commerciale en avril seront communiquées à 14h30.

Aux Etats-Unis, la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en mai sera publiée à 16h.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en léger recul, après que Destatis a annoncé l'entrée de l'Allemagne en récession au premier trimestre. Les négociations infructueuses sur la dette américaine contribuent à la morosité ambiante, malgré les échanges qui devaient avoir lieu ce jour entre les négociateurs républicains et la Maison Blanche. Du côté des valeurs, le spécialiste des services environnementaux Derichebourg a dévissé après des résultats semestriels en fort recul. L'indice CAC 40 a perdu 0,33% à 7 229,27 points.

Hier à Wall Street

A la clôture, les marchés américains ont terminé en ordre dispersé. Les valeurs technologiques comme Microsoft et Alphabet ont progressé dans le sillage des perspectives bien meilleures que prévu du fabricant de puce Nvidia. Avec le titre en hausse de 24% de ce dernier, sa capitalisation approche des 1000 milliards de dollars. Coté statistiques, le PIB américain progresse plus que prévu au premier trimestre à 1,3% alors qu'il était attendu à 1,1% par les économistes. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 32 764,65 points et le Nasdaq a gagné 1,71% à 12 698,09 points.