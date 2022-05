Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sous le signe de la prudence, les PMI au menu

(AOF) - Les marchés actions européens devraient repartir à la baisse ce mardi à l’ouverture. Le climat reste empli d’inquiétudes quant à la montée de l’inflation, au resserrement monétaire des grandes banques centrales, aux problèmes d’approvisionnement et à la guerre en Ukraine. Côté statistiques, la publication des indices PMI de S&P Global sera l’occasion de prendre le pouls des économies européennes. Au chapitre des valeurs, Air France-KLM sera à surveiller. Le groupe a lancé une augmentation de capital de plus de 2 milliards d’euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM annonce ce mardi le lancement d’une augmentation de capital afin de lever un montant brut de 2,256 milliards d’euros. Le transporteur franco-néerlandais veut ainsi poursuivre le renforcement de son bilan et accélérer le remboursement des aides d’État. Les Etat français et néerlandais ont l’intention de participer à l’opération afin de maintenir leur participation actuelle. En parallèle, CMA CGM s’est engagé à souscrire à l’opération pour un montant maximum de 400 millions d’euros dans la limite de 9% maximum du capital.

TF1

iZen, filiale de Newen Studios en Espagne, lance la société de production CAPA Spain avec Tomás Ocaña, lauréat des prix Emmy et Peabody. Capa Spain développera des documentaires internationaux en Espagne et sur le marché hispanique. Tomás Ocaña est un réalisateur, producteur exécutif et journaliste d'investigation de renommée internationale.

Visiativ

Visiativ a annoncé l'acquisition de la société allemande MB CAD GmbH, distributeur et intégrateur historique et indépendant des logiciels SolidWorks et 3DExperience, basé dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Cette acquisition, qui consolide le développement international de Visiativ (27% de l'activité hors de France en 2021) déjà présent en Allemagne à travers son activité Consulting, permet au groupe de doter ses activités Software d'une première position outre-Rhin pour conquérir le marché des PME et ETI industrielles allemandes.

genOway

genOway a annoncé la décision du Conseil d'administration de proposer la nomination d'Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif de Sanofi, comme nouvel administrateur indépendant. Cette nomination sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2022. Diplômé de HEC (École des Hautes Etudes Commerciales) et de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Olivier Charmeil supervise actuellement l'entité Médecine Générale au sein du groupe Sanofi.

Les chiffres macroéconomiques

8h45 en France

Climat des affaires dans l'industrie en mai

9h15 en France

Indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai

9h30 en Allemagne

Indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai

10h00 en zone euro

Indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai

15h45 aux Etats-Unis

Indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai

16h00 aux Etats-Unis

Ventes de logements neufs en avril

Vers 8h20, l'euro cède 0,18% à 1,0674 dollar.

Hier à Paris

Au terme d’une séance volatile, les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire positif. Les indices ont été soutenus par le déconfinement progressif à Shanghai, l’amélioration inattendue du climat des affaires en Allemagne, mais aussi les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Chine pour son économie et la volonté du président américain d’alléger les droits de douane sur les produits chinois. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,17% à 6 358,74 points et l’EuroStoxx 50, +1,06% à 3 695,67 points.

Hier à Wall Street

Après une longue série de replis hebdomadaires, Wall Street a rebondi ce lundi. Les rachats à bon compte ont été motivés par la perspective d'un allègement des droits de douanes américains vis-à-vis de la Chine. Dans le contexte géopolitique et économique actuel, un apaisement de la guerre commerciale entre les deux superpuissances serait une bonne nouvelle. Autre bon point, la Chine a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir son économie. Au final, le Dow Jones a gagné 1,98% à 31 880,24 points et le Nasdaq Composite, +1,59% à 11 535,28 points.