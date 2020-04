Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note prudente ce vendredi, alors que les cours du pétrole refluent après leur bond de la veille. Les inquiétudes sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie reprennent le dessus, alors que la barre fatidique du million de personnes contaminées dans le monde à été franchie. Une illustration de ces conséquences néfastes devrait transparaître dans les PMI composite et des services du mois de mars. Côté valeurs, Accor et Lanson-BCC ont renoncé à leur dividende 2019. Quant à EDF, il ne versera pas le solde du dividende.

L'analyse technique du CAC 40

L'information n'est pas disponible.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Les résultats de l'essai pivot de phase III annoncés vendredi montrent que Dupixent (dupilumab), en association avec un traitement standard par corticoïdes topiques chez des enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant de dermatite atopique sévère non contrôlée, a permis d'atténuer significativement les signes et symptômes de la maladie et d'améliorer la qualité de vie liée à la santé. Sanofi et Regeneron avaient annoncé les premiers résultats de cet essai en août 2019.

REMY COINTREAU

Après Pernod Ricard, c'est au tour de Rémy Cointreau de révéler son estimation de l'impact du Covid-19 sur ses comptes. Le fabricant de cognac s'attend à ce que son chiffre d'affaires 2019/2020 (exercice clos fin mars) recule de 9% en publié, et de 12% en organique (à devises et périmètre constants). Ces prévisions impliquent un repli organique d'environ 26% au quatrième trimestre, malgré un excellent début de " Nouvel An chinois " en janvier et une bonne résistance de l'activité e-commerce depuis le début de l'épidémie en Chine.

ACCOR

Face à la crise du Covid-19, Accor a décidé de retirer sa proposition de paiement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019, soit 280 millions d'euros. Sur cette somme, le groupe hôtelier indique que 70 millions d'euros seront alloués au « Fonds ALL Heartist » dédié à l'aide des collaborateurs hospitalisés pour une infection au Covid-19 ou en difficulté financière. En parallèle, Accor a également annoncé de nouvelles « actions fortes » pour réduire ses coûts.

INTERPARFUMS

Interparfums a suspendu ses objectifs 2020 en raison du manque de visibilité actuel. Le fabricant français de parfums sous licence a par ailleurs reporté au 24 juin l'assemblée générale programmée le 24 avril. Début mars, le groupe redoutait que l'épidémie du coronavirus n'affecte négativement la distribution de ses produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance des indices des directeurs d'achat (IHS) du secteur des services et Composite de mars en France (9h50), en Allemagne (9h55) et en zone euro (10h).

Dans la zone euro, seront publiées les ventes au détail de février à 11h.

Aux Etats-Unis figurent à l'agenda le rapport sur l'emploi de mars (14h30), les indices des directeurs d'achat (IHS) du secteur des services et Composite en mars (15h45) et les indice des directeurs d'achat (ISM) du secteur des services en mars (16h).

Vers 8h20, l'euro cède 0,08% à 1,0845 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini la journée légèrement positifs. Une séance où ils ont alterné hausse et baisse, alors que les prix du pétrole remontaient après l'annonce de Donald Trump d'un accord entre Russie et Arabie Saoudite et que les inscriptions au chômage aux Etats-Unis battaient un nouveau record. Cette dégradation du marché du travail américain laisse entendre au investisseurs que de nouvelles mesures de relance sont nécessaires. A la clôture, Le CAC 40 a progressé de 0,33% à 4 220,96 points, alors que l'EuroStoxx 50 est resté quasi stable, avançant de 0,03% à 2 681,07 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert jeudi. Le début de séance a été mitigé suite à la publication d'une forte hausse des inscriptions hebdomadaires. Les indices ont finalement été portés par la forte hausse des cours du pétrole. Donald Trump a indiqué s'attendre à ce que l'Arabie saoudite et la Russie consentent à réduire leur production de pétrole de dix, voire de quinze millions de barils par jour. Au son de la cloche, l'indice Dow Jones a progressé de 2,24%% à 21 413,44 points et le Nasdaq Composite de 1,72% à 7 487,31 points.