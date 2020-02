Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l'équilibre, avec un biais baissier, ce lundi. L'épidémie de coronavirus et ses conséquences occuperont de nouveau l'esprit des investisseurs. Le bilan est actuellement de 908 morts et plus de 40 000 personnes contaminées. C'est plus que pour l'épidémie du Sras de 2002-2003. L'agenda sera bien mince du côté des statistiques : seul l'indice Sentix de février est attendu en zone euro. Au chapitre des valeurs, la publication trimestrielle d'Abeo sera analysée.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un second doji, bougie sans corps traduisant un équilibre entre acheteurs et vendeurs dans des volumes plutôt élevés à 3,52 milliards d'euros. La fin de la semaine, à l'approche des sommets, a été plus compliquée. La tendance se stabilise et marque une pause. Cette consolidation pourrait se prolonger avant que la tendance ne reprenne ses droits.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR FRANCE-KLM

Le groupe Air France-KLM a transporté 7,5 millions de passagers en janvier 2020, un chiffre en progression de 2,2%. Le trafic a augmenté de 2,7%, pour un coefficient d'occupation en progression de 0,3 point à 86,1%. Air France-KLM explique que le trafic de janvier a été « très peu impacté par l'épidémie de Coronavirus ». Une première estimation financière de l'impact sur les prochains mois sera donnée lors de la présentation des résultats annuels.

DELFINGEN

Delfingen a publié un chiffre d'affaires pour son exercice 2019 en hausse de 4,5% en organique à 230,5 millions d'euros. La division automobile (81% des ventes) progresse de 6,3% en organique, alors que l'Industriel recule de 2,9% à cause des isolations électriques et thermiques mais aussi des sangles et ceintures techniques. L'activité en Europe, Amériques et Asie augmente de 4,6%, 8,1% et 5,6% respectivement, dont +6,4% en Chine. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides a connu des effets de change positifs pour 6,9 millions d'euros.

AUREA

Au titre du quatrième trimestre 2019, Aurea a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,4 millions d'euros, en recul de 18%. « Dans le prolongement des trimestres précédents, le pôle Métaux & Alliages a souffert d'une demande peu soutenue des clients industriels, notamment dans le secteur automobile, aggravée par les mouvements sociaux dans les ports en fin d'année, avec toutefois une orientation plus favorable en fin de trimestre » a expliqué le spécialiste de la régénération des déchets.

MEDIA 6

Media 6 a publié un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de son exercice 2019-2020 en hausse de 3,3% à 18,6 millions d'euros. Le spécialiste des prestations de communication sur le point de vente indique que ses perspectives restent bien orientées. Il rappelle cependant que le premier trimestre n'est pas représentatif de l'activité globale. Celle-ci demeure circonstanciée par une saisonnalité avec un second semestre historiquement plus élevé que le premier semestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 10h30 de l'indice Sentix de février en zone euro.

Vers 8h25, l'euro grappille 0,04% à 1,0953 points.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini la semaine en repli en raison de l'inquiétude à propos du coronavirus. Le bilan s'élève désormais à 636 victimes, se rapprochant des 800 morts du SRAS, et plusieurs économistes ont réduit leur prévision de croissance sur la Chine. JPMorgan vise seulement 1% au premier trimestre et 5,4% en 2019. La baisse est cependant restée contenue grâce aux bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Côté valeurs, L'Oréal et Natixis ont bénéficié de leurs bons résultats. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,14% à 6 029,75 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,18% à 3 798,50 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en territoire négatif vendredi. Malgré d'excellents chiffres sur l'emploi en janvier, les indices ont été victimes de prises de bénéfices après plusieurs séances consécutives de hausse au cours desquelles de nouveaux records avaient été décrochés. Les craintes liées au coronavirus ont également joué un rôle dans ce repli. Côté valeurs, Uber s'est nettement distinguée après avoir promis la rentabilité pour la fin de l'année. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 0,94% à 29 102,51 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,54% à 9 520,51 points.