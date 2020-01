Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sous le signe de la morosité

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note baissière jeudi. La séance sera de nouveau marquée par les interrogations des investisseurs concernant l'impact de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine. Malgré les efforts Pékin, on recense 17 morts à l'heure actuelle et plus de 500 personnes touchées. La journée sera aussi marquée par la décision de la BCE sur les taux. Si le statu quo est attendu, les opérateurs seront attentifs au discours de Christine Lagarde pour anticiper de futurs changements. Côté valeurs, les publications de Getlink et Seb seront débattues.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie noire avec une clôture basse, dans des volumes moyens à 2,81 milliards d'euros. Le gap baissier ouvert le 21 janvier n'a pas été fermé à deux points près : il conserve donc sa force. La consolidation des cours en direction du support à 5 943 points, renforcé par la moyenne mobile à 50 jours, peut se poursuivre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GETLINK

Getlink a réalisé jeudi son point d'activité au titre de l'exercice 2019. Ainsi, le concessionnaire du tunnel sous la Manche a dévoilé un chiffre d'affaires stable à 1,085 milliard d'euros. A taux de change constant, il ressort en très légère hausse. Le chiffre d'affaires des Navettes est en baisse de 2% à 629,9 millions d'euros. Getlink souligne que l'Eurostar a signé une année record avec plus de 11 millions de passagers transportés (+1%).

SEB

Le fabricant électroménager Seb a publié des ventes préliminaires en hausse de 8% à 7,54 milliards d'euros pour l'année 2019. En organique, cela représente une croissance de 5,8%. Ce serait la sixième année consécutive de croissance organique supérieure à 5 %. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 2,24 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% en organique. Dans le détail, les ventes Grand Public et Activité Professionnelle auraient augmenté respectivement de 5,2%, et de 12,1% à taux et périmètre constants.

CIS

CIS a renoué avec la croissance organique en 2019. Après un premier trimestre stable, CIS a affiché des taux de croissance à taux de change constants en accélération continue passant de 15,7% au second trimestre à 25,6% au troisième trimestre. Sur le quatrième trimestre, l'activité est ressortie en forte hausse de 29,3% à 71,5 millions d'euros. En cumul sur l'année 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 265,7 millions d'euros, en progression de 18,5% à données publiées.

INFOTEL

Infotel a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en progression de 7,2 % à 248,4 millions d'euros, sur un marché en progression de 4,2 % selon Syntec Numérique. Les revenus du quatrième trimestre du spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume ont augmenté de 8% à 65,7 millions d'euros. Les Services ont enregistré au 4e trimestre 2019 une croissance de 7,8 % à 64 millions d'euros, malgré un jour de moins.

Les chiffres macroéconomiques

A 13h45, en zone euro, est attendue la décision de politique monétaire de la BCE.

A 14h30, aux Etats-Unis, seront dévoilées les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage.

Vers 8h25, l'euro cède 0,04% à 1,1090 dollar.

Hier à Paris

Après avoir évolué autour de l'équilibre dans la matinée, les indices européens ont définitivement basculé dans le rouge à la clôture. Le CAC 40 perd ainsi 0,58% à 6 010,98 points et l'EuroStoxx 50 perd 0,54% à 3 768,54 points. La journée a une nouvelle fois été marquée par les inquiétudes autour de l'épidémie de coronavirus en Chine, malgré l'attitude proactive des autorités chinoises pour l'endiguer. A date, on recense 17 morts et 444 malades dans la province de Hubei. Seules les valeurs technologiques (Dassault, Capgemini, STMicro...) ont permis de limiter la chute des marchés européens.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé sur une note indécise mercredi, au lendemain d'une séance marquée par le nouveau coronavirus apparu en Chine. Si le bilan humain s'alourdit, le pays se montre plus réactif face à cette épidémie que celle du SRAS en 2003. En parallèle, Donald Trump a de nouveau menacé d'augmenter les droits de douanes sur les importations européennes d'automobiles. Côté valeurs, IBM a tiré son épingle du jeu. Ce n'est pas le cas de Netflix. Au final, le Dow Jones a cédé 0,03% à 29 186,27 points et le Nasdaq Composite a pris 0,14% à 9 383,77 points.