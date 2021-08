Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sous le sceau de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note prudente ce mardi, dans un contexte marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la forte propagation du variant Delta du Covid et de son impact sur le rythme de la reprise économique mondiale. La publication d'un indice Zew supérieur aux attentes, dans la matinée, pourrait représenter le déclic dont les indices ont besoin pour repartir de l'avant. Côté entreprises, l'actualité s'annonce bien mince, si ce n'est pour Valneva qui a publié ses résultats semestriels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Valneva a confirmé mardi ses perspectives financières (hors programme Covid) pour 2021. Ainsi, la société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux estime que son chiffre d'affaires total (hors VLA2001) sera compris entre 80 millions et 105 millions d'euros. En parallèle, les dépenses de R&D (hors VLA2001) sont prévues entre 65 millions et 75 millions d'euros.

Hiolle Industries

Hiolle Industries a cédé, après plusieurs mois de négociation et d'audits, sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs, Team Turbo Machines (TTM) au groupe italien Fincantieri. Cette cession concerne l'intégralité des titres - soit 80 % - que Hiolle détient dans le capital de TTM. Le directeur général et actionnaire à 20 % de TTM, restera à la direction de l'entreprise et accompagnera Fincantieri dans la reprise et le développement de cette société.

Biosynex

Biosynex a annoncé lundi la signature le 6 août dernier d'un mandat d'arrangement et d'un term-sheet pour la mise en place d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d'euros avec la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Le term-sheet prévoit que le Financement Syndiqué sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 millions d'euros ; un crédit confirmé de 34 millions d'euros et un crédit non confirmé de 55 millions d'euros.

Quadient

Quadient a annoncé lundi la disponibilité générale aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier. L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux États-Unis en 2020 et dont plus de 15 000 unités ont été livrées depuis.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs pour le mois d'août sera publié à 11h.

Vers 8h20, l'euro est stable à 1,1737 dollar.

Hier à Paris

C'est dans un calme olympien que les Bourses européennes ont débuté la semaine, en clôturant proches de l'équilibre. Si la torpeur de l'été s'installe, les investisseurs ont également repris leur souffle après les nouveaux records décrochés la semaine dernière grâce à de bons résultats semestriels et à des indicateurs macroéconomiques favorables. Côté valeurs, la spéculation s'est poursuivie sur le dossier Atos. Au son de la cloche, le CAC 40 s'est effrité de 0,06% à 6 813,18 points tandis que l'EuroStoxx50 a pris 0,16% à 4 181,37 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé ce lundi, dans un contexte marqué par le recul des matières premières. En effet, l'avancée du variant Delta pèsent sur les perspectives de reprise économique, malgré les bons chiffres de l'emploi de vendredi. Des chiffres qui par ailleurs laissent augurer d'un resserrement prochain de la politique monétaire de la Fed. Dans ce contexte, les valeurs financières ont monté, alors que les pétrolières ont reculé. Au son de la cloche, le Dow Jones a cédé 0,30 % à 35 101,85 points tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,16 % à 14 860,18 points.