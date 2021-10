Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sans grand changement

(AOF) - Les marchés actions devraient ouvrir proches de l’équilibre ce mardi. La prudence reste de mise face à l’accélération de l’inflation et à l’infléchissement de la croissance économique. Sur le front macroéconomique, seuls les permis de construire et les mises en chantier sont attendus dans l’après-midi aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Virbac et Danone devraient être entourées suite à leur point d’activité trimestriel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 6,158 milliards d'euros, en en progression de 3,8% en données comparables et de 5,8% en données publiées. Le géant de l'agroalimentaire a vécu un "nouveau trimestre centré sur l'exécution et la performance". En effet, toutes les catégories ont contribué à la croissance avec le maintien de la forte dynamique d'EDP et la poursuite du redressement des catégories Nutrition Spécialisée et Eaux. Danone a également évoqué l'accélération de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

Virbac

La forte croissance de Virbac s'est poursuivie lors du troisième trimestre 2021. Le spécialiste de la santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 288,2 millions d'euros, en hausse de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à 21% " principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe et des États-Unis et la bonne tenue des autres zones, en particulier du Chili, qui connaît un rebond et une croissance sur le trimestre ", explique le groupe.

Worldline

Worldline a annoncé la finalisation de l’acquisition des activités d’acquisition cartes d’Handelsbanken dans les pays nordiques, dans le cadre de sa stratégie de consolidation du secteur des paiements en Europe. Cette nouvelle étape fait suite à l’acquisition de Cardlink en Grèce et à l’exécution d’un partenariat stratégique dans les services aux commerçants avec BNL en Italie plus tôt cette année.

Partouche

Groupe Partouche a annoncé avoir conclu un accord de cession portant sur l'intégralité des 57% de parts qu'il détient dans la société Casino de Crans-Montana (Suisse). Cette cession, conditionnée à l'obtention de l'approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), sera finalisée d'ici fin janvier 2022. Selon les termes du crédit syndiqué du casinotier, la cession du casino de Crans-Montana contribuera soit, pour partie, à la réduction de la dette financière du groupe, soit à un réinvestissement des sommes.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des permis de construire et mises en chantier en septembre à 14h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,34% à 1,1652 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont entamé la semaine sur une séance de repli. Alors que les résultats des sociétés seront toujours plus nombreux ces prochains jours, les investisseurs ont pris connaissance d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise. La croissance est en effet tombée à 4,9% au troisième trimestre contre +7,9% au deuxième trimestre et un consensus de +5,1%. A Paris, Valneva a flambé grâce aux bons résultats de son vaccin. L'indice CAC 40 a perdu 0,81% à 6 673,10 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 0,69% à 4 154,24 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse mamgré les inquiétudes concernant la progression de l’inflation et la flambée des prix de l’énergie. Côté statistiques, le ralentissement plus marqué que prévu de la croissance chinoise au troisième trimestre et le repli inattendu de la production industrielle US en septembre ont légèrement pesé sur le Dow Jones. L'indice phare des valeurs traditionnelles a cédé 0,1% à 35 258,61 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,84% à 15 021,81 points dans le sillage d'Apple (+1,2%) qui a présenté deux nouveaux MacBook Pro et Facebook (+3,35%).