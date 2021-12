Morning meeting AOF France / Europe - Vers une ouverture sans grand changement information fournie par AOF • 30/12/2021 à 08:37



(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir proches de l’équilibre ce jeudi, avec un biais haussier. Cette avant-dernière séance de l’année promet d’être calme. Le dossier Omicron restera au centre de l’attention. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées en début d’après-midi aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Icade dit qu’il restera volontariste quant à son programme de cessions d’actifs tertiaires «core» en 2022.



Les valeurs à suivre aujourd'hui



Icade

A la suite de la promesse synallagmatique de vente signée avec un investisseur institutionnel français de premier rang le 10 novembre dernier, Icade a finalisé la cession d’un immeuble de bureaux sis 11/15 avenue Morizet à Boulogne-Billancourt (92) pour un montant de 45 millions d’euros hors droits. Situé au cœur du centre-ville à 100 mètres du métro Marcel Sembat, l’immeuble comprend environ 5.000 m² de bureaux et 131 places de parking. L’immeuble est entièrement loué à la holding d’un important réseau d’agences de publicité et de communication mondial installée dans l’immeuble depuis 2008.



Group SFIT

Group SFIT a annoncé mercredi soir l'accélération de son déploiement international. Déjà présente dans 15 pays, la société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque Thomson Computing renforce sa présence au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Sud avec la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne et en Italie, et part à la conquête de la Scandinavie et du Canada avec la signature de 2 nouveaux contrats.



Bluelinea

Le spécialiste de la « silver économie » Bluelinea a annoncé la finalisation, le 31 décembre prochain à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés fin novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.



Noxxon

Noxxon a annoncé mercredi soir l’extension de l'accord avec Atlas Special Opportunities (ASO) portant sur la mise à disposition additionnel d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l’émission de 2 419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros.





14h30 aux Etats-Unis

Inscriptions hebdomadaires au chômage.



15h45 aux Etats-Unis

Indice PMI de Chicago pour décembre.



Vers 8h30, l'euro cède 0,25% à 1,1320 dollar.





Hier à Paris



Exception faite de Londres, le «rallyde fin d’année» s’est essoufflé sur les places européennes, dans un contexte de tensions sur le compartiment obligataire. Le 10 ans américain et son équivalent allemand prennent ainsi 6 points de base. Les investisseurs ont préféré prendre une partie de leurs bénéfices après un bon début de semaine et alors que le dossier Omicron interroge toujours. Au son de la cloche, le CAC a cédé 0,27% à 7 161,52 points. Il a toutefois décroché un nouveau record à plus de 7 201 points dans la matinée. De son côté, l’EuroStoxx 50 a perdu 0,57% à 4 287,21 points.





Hier à Wall Street



De nouveaux records ont été décrochés mercredi à Wall Street pour le S&P 500 et le Dow Jones. Ainsi, le S&P 500 a grappillé 0,14% à 4 793,06 points et le Dow Jones a gagné 0,25% à 36 488,63 points. Si le variant Omicron incite les investisseurs à la prudence alors que de plus en plus de restrictions sont mises en place et de vols annulés, les conséquences de la nouvelle souche du Covid semblent moins virulentes, sur la santé comme sur l'économie. En revanche, le Nasdaq s’est effrité de 0,10% à 15 766,22 points, la hausse du 10 ans américain alourdissant les valeurs technologiques.